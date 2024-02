Rund 350 Menschen sind am frühen Samstagabend friedlich im Biberacher Stadtgarten zusammengekommen, um an einer Mahnwache für Demokratie und Meinungsfreiheit sowie gegen Gewalt und Demokratiefeindlichkeit teilzunehmen. Anlass für die von drei Privatpersonen initiierten Aktion waren die Vorkommnisse, die sich im Umfeld der Stadthalle beim schließlich abgesagten politischen Aschermittwoch der Grünen abgespielt hatten.

„Wir sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt und rechte Rhetorik“, sagte Versammlungsleiterin Carolin Schäfer zu Beginn der Versammlung, die innerhalb von 24 Stunden organisiert und angemeldet worden war. „Wir können und wollen das nicht stehen lassen. Das ist nicht Biberach!“, meinte sie mit Blick auf die teils tumultartigen, nicht angemeldeten Proteste vor der Stadthalle am Aschermittwoch, die für ein bundesweites Medienecho gesorgt hatten.

„Warum ließ die Polizei die Demonstranten gewähren?“

Schäfer zitierte aus einem nicht namentlich benannten Augenzeugenbericht: „Ein erheblich alkoholisierter, älterer Demonstrant, mit einer Bierkiste in der Hand, der bereits Mühe hatte, geradezustehen, erklärte den Umstehenden, dass er dem Land bereits mehrfach angeboten hätte, eine freiwillige Polizeimiliz für den Fall einer Islamischen Republik aufzustellen und dass er die Politiker gerne alle aufhängen würde.“

Vor der Halle seien am Mittwoch rechte Symbole zu sehen gewesen, aus aufgestellten Lautsprecherboxen habe Rechtsrock getönt. Die Stimmung sei angespannt und deutlich aggressiver gewesen als bei der angemeldeten Bauerndemo auf dem Gigelberg, die zur gleichen Zeit stattfand, so Schäfer und fragte: „Warum kann die Polizei mit einem Großaufgebot die Sicherheit einer solchen Veranstaltung nicht gewährleisten? Warum ließ sie die Demonstranten gewähren? Warum wurde die Stadthalle nicht besser abgeriegelt?“ In verschiedenen Telegram-Gruppen habe es vorab Hinweise auf die geplanten Proteste gegeben.

„Diesen Ort zurückholen“

Viele Menschen in Biberach seien schockiert darüber, was am Mittwoch in ihrer Stadt vorgefallen sei. „Wir wollen uns diesen Ort zurückholen“, erklärte sie die Intention der Veranstaltung im Stadtgarten. Diese sei erst der friedliche Auftakt für weitere demokratische Aktionen.

Rund 350 Menschen hatten sich am Samstagabend im Stadtgarten versammelt und lauschten den Reden. (Foto: Dietmar Bammert )

„Was sich beim grünen politischen Aschermittwoch abgespielt hat, war nicht nur ein No-Go, das war entsetzlich“, sagte Josef Weber, Biolandwirt sowie Stadt- und Kreisrat der Grünen. Er war am Mittwoch selbst vor Ort. Der Weg zur Stadthalle sei „beklemmend und beängstigend“ gewesen. Zu demonstrieren, sei legitim. Auch er habe als Landwirt mit Bürokratismus und Erhöhungen zu kämpfen. Was am Aschermittwoch passiert sei, habe mit einer friedlichen Demonstration nichts zu tun gehabt. „Es gab dort keinerlei Bereitschaft zum Gespräch“, so Weber. Die Grünen seien der Prügelknabe für einen lange aufgestauten Ärger.

Kritik an Söder-Äußerungen

Er sei kein Grünen-Anhänger, aber habe zum politischen Aschermittwoch gehen wollen, sagte Walter Scharch, einer der Mitorganisatoren der Mahnwache. Sich bei politischen Versammlungen informieren zu können, betrachte er als Grundrecht. Das sei ihm verwehrt worden. „Ich habe keinen Bock auf Gewalt und darauf, dass die Veranstaltung einer demokratischen Partei deswegen abgesagt werden muss“, sagte Scharch. Er räumte aber auch ein: „Es gibt viele Landwirte, die friedlich für ihre Belange demonstrieren.“ Dass zur Veranstaltung im Stadtgarten jetzt so viele Menschen gekommen sind, zeige, „dass es in Biberach eine Menge Leute gibt, die für Demokratie und für politischen Austausch einstehen“, so Scharch.

Theo Döllmann, einer der Mitorganisatoren, sah die Ausschreitungen auch durch andere Parteien wie die CDU/CSU provoziert: „Wenn Markus Söder Ricarda Lang vorwirft, im Vergleich zu seinem Hund noch nicht einmal eine Ausbildung zu haben, hat das für mich nichts mehr mit demokratischer Meinungskundgabe zu tun. Das ist Hetze.“ Wer so Hass und Hetze säe, müsse sich nicht wundern, auf der Straße gewaltvolle Ausschreitungen zu ernten. Dass dies bei den Grünen geschehe, findet Döllmann nicht verwunderlich. Gegen die Partei werde seit Jahren gezielt gehetzt.