326.000 Euro für den guten Zweck

Im Jahr 2023 hat die Bruno-Frey-Stiftung für kulturelle und soziale Zwecke insgesamt 326.000 Euro für Preise, Stipendien und Projekte in der Stadt und dem Landkreis Biberach ausgeschüttet. Das geht aus dem Abschlussbericht der Stiftung hervor. Die Verleihung des Bruno-Frey-Kulturpreises war eines von vielen Highlights. Auch in diesem Jahr stehen zahlreiche Förderprojekte auf dem Programm.

Die genannten 326.000 Euro an Fördermitteln verteilen sich 2023 auf die vier Bereiche Musik/Kunst/Kultur, Bildungsförderung, Jugendarbeit sowie Soziales/Integration. Unter den unterstützten Projekten finden sich sowohl langjährige Initiativen als auch neue Vorhaben.

Für kulturelle Zwecke wendete die Bruno-Frey-Stiftung nach eigenen Angaben insgesamt 173.000 Euro auf. Davon entfallen allein 46.000 Euro auf die beiden Bruno-Frey-Musikpreise in Biberach und in Ochsenhausen. Mit weiteren 32.000 Euro organisierte und finanzierte die Stiftung den nach ihrem Stifter benannten Kulturpreis. Luca Wetterau, der Träger des Bruno-Frey-Kulturpreises 2023, konnte sich über ein Preisgeld von 5.000 Euro freuen. Auch Theaterprojekte und zwei Projekte im Rahmen der Biberacher Heimattage unterstützte die Bruno-Frey-Stiftung mit rund 20.000 Euro beziehungsweise 15.000 Euro.

Ihrem sozialen Auftrag wurde die Bruno-Frey-Stiftung mit Unterstützungsleistungen in Höhe von 153.000 Euro gerecht. In Kooperation mit dem Landratsamt ermöglicht die Stiftung im Bereich der Bildungsförderung das Projekt „Lesen bringt’s“ durch einen Zuschuss von 42.000 Euro. Bei der Schulranzen-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Amt für Flüchtlinge und Integration finanzierte die Bruno-Frey-Stiftung mit 31.000 Euro den Kauf von mehreren hundert Schulranzen, die an Schulanfänger und geflüchtete Schülerinnen und Schüler kostenlos abgegeben wurden. Weitere größere Projekte waren Spenden in Höhe von 16.000 Euro für die Tafelläden im Landkreis Biberach, 15.000 Euro an die Sozialverbände, 13.000 Euro für soziale Projekte an Schulen im Landkreis Biberach, 11.000 Euro für die Jugendarbeit. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Unterstützungsleistungen. Jörg Hochhausen, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, erklärt: „Viele Städte und Landkreise würden sich glücklich schätzen, wenn sie eine solch leistungsfähige Stiftung beherbergen könnten wie Biberach.“

Auch für das Jahr 2024 wurden bereits Zusagen in Höhe von 78.000 Euro für Projekte und Programme gemacht, die im Laufe des Jahres umgesetzt werden sollen. „Einige Projekte, wie beispielsweise das Schützentheater oder der Musikpreis, werden auch in diesem Jahr wieder Unterstützung erfahren. Interessierte Organisationen, Schulen, Gruppen und Vereine finden auf der Website der Stiftung weitere Informationen: www.bf-stiftung.de