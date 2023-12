In den kommenden Jahren investiert der Landkreis Biberach jeweils vier bis fünf Millionen Euro, um seinen Gebäudebestand auf gutem Niveau zu erhalten. Bei den Neubauten steht weiterhin das Schülerwohnheim in Biberach im Fokus. Finanzdezernent Holger Adler lieferte im Umwelt- und Technikausschuss einen Überblick über die verschiedene Projekte, vor allem an den Schulstandorten tut sich gerade etwas.

Preissteigerung sorgt für Kostensprung beim Schülerwohnheim

Schülerwohnheim: Die Ausmaße des 30-Millionen-Euro-Neubaus werden an der Leipzigstraße immer deutlicher sichtbar. Nach dem Erdgeschoss in Stahlbeton errichtet die Firma Grüner und Mühlschlegel derzeit die Treppenhäuser aus Stahlbeton. Im kommenden Sommer sollen dann die Holzmodule für die Obergeschosse eins bis fünf eingesetzt werden. Eine Preissteigerung bei den Holzmodulen hatte im Juni für einen weiteren Kostensprung gesorgt. Mit 15,1 Millionen Euro machen sie den mit Abstand dicksten Brocken aus.

Empfohlene Artikel Enorme Kostensteigerung 30 Millionen Euro: Geplantes Schülerwohnheim in Biberach wird immer teurer q Biberach

Adler teilte mit, dass mittlerweile Aufträge über 22,6 Millionen Euro erteilt seien. In der jüngsten Ausschusssitzung kamen die Vergaben für die Pfosten-Riegel-Fassade, die Innentüren sowie Außentüren und Fenster im Gesamtvolumen von einer Million Euro hinzu. Zudem stimmten die Kreisräte einer Erhöhung des Architektenhonorars zu. Aufgrund der noch andauernden Projektzeit ließen sich die Kostensteigerungen beim Büro F64 nicht ausgleichen und das Projekt könne von den Architekten nicht auskömmlich bearbeitet werden, so die Landkreisverwaltung. Die Erhöhung orientiert sich am Arbeitskostenindex und entspricht bei einer Steigerung um 5,71 Prozent 65.000 Euro.

Nicht nur der Neubau, auch Sanierungen stehen an der Beruflichen Schule Riedlingen an

Berufliche Schule Riedlingen: Im kommenden Frühjahr soll der Spatenstich für den Neubau des Theoriegebäudes und den Werkstattanbau erfolgen. „Das Baugesuch liegt der Stadt Riedlingen vor“, sagte Adler. Erste Vergaben könnten im nächsten Sitzungsblock des Kreistags Ende Februar erfolgen. Die Investitionskosten liegen derzeit bei 18,5 Millionen Euro. Der Landkreis plant mit einem Landeszuschuss aus der Schulbauförderung in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Durch neue Richtlinien könnte sich der Betrag noch erhöhen, sagte Adler. Der Anbau an die Werkstatt soll im Frühjahr 2025 fertiggestellt sein, das Theoriegebäude im Sommer darauf.

Parallel zu den Neubaumaßnahmen sollen verschiedene Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Millionen Euro erfolgen. In den Sommerferien wurde bereits die 47 Jahre alte Elektroinstallation des Werkstattgebäudes erneuert sowie eine neue Trafostation gesetzt. Außerdem soll die Gebäudehülle der Werkstatt gedämmt werden. Die alten Grundleitungen für Abwasser auf dem Schulgelände sollen in einem ersten Schritt im März noch vor dem Baustart beim Theoriegebäude saniert werden. Der zweite Teil folgt nach Fertigstellung des Neubaus. Der Vergabe für die Kanalarbeiten hat der Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Container verschaffen Platz an der Schwarzbachschule

Schwarzbachschule: Die Sanierung der Schule in Biberach ist gerade erst abgeschlossen, da stehen bereits die nächsten Veränderungen an. Auf die Platzprobleme wegen der stark steigenden Schülerzahlen reagiert der Landkreis für das Schuljahr 2024/2025 zunächst mit Klassenraumcontainern, für die 550.000 Euro veranschlagt sind. Dabei soll es sich aber nur um eine Übergangslösung handeln. Auf dem Neubau wäre zum Beispiel eine Erweiterung beziehungsweise Aufstockung denkbar. „Wir schauen uns aber auch nach alternativen Standorten um und sind nach allen Seiten offen, wenn sich etwas ergibt“, sagte der Finanzdezernent.