23-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Ein 23-Jähriger hat am Mittwoch bei einer Schlägerei in Biberach leichte Verletzungen erlitten. Gegen 14.40 Uhr gerieten laut Polizeibericht zwei Männer in der Ulmer-Tor-Straße aus unbekannter Ursache aneinander. Nachdem der 23-Jährige verletzt war, flüchtete der mutmaßliche Angreifer. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen 37-jährigen Verdächtigen fest. Der soll bei der Auseinandersetzung versucht haben, den jüngeren Mann mit einem Messer zu verletzen. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07351/4470 um Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können.