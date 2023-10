Das Land Baden-Württemberg fördert, wie Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) mitteilt, den weiteren Breitbandausbau im Landkreis Biberach mit insgesamt rund 21,5 Millionen Euro.

„Das ist ein weiterer, kräftiger Schub für den Ausbau der Datenautobahnen im Landkreis Biberach. Wir brauchen leistungsfähige Internetverbindungen, denn gerade in unserer ländlich geprägten Region hängen Zukunft und Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen eng zusammen. Das sichert unsere Wirtschaftskraft sowie Innovationsfähigkeit und ist eine wichtige Voraussetzung für weniger Bürokratie und mehr Tempo“, sagt Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, zur Übergabe der Förderbescheide durch Innenminister Thomas Strobl am Donnerstag in Stuttgart.

„Graue Flecken“ sollen beseitigt werden

Unterstützt werden in der aktuellen Förderrunde folgende Kommunen beim Bereitbandausbau in den sogenannten „grauen Flecken“, also Regionen mit Anschlüssen unter 100 Mbit/s Download-Geschwindigkeit: Die Gemeinde Attenweiler mit rund 1,27 Millionen Euro, die Stadt Bad Schussenried mit rund 4,3 Millionen Euro, die Stadt Biberach im gesamten Stadtgebiet mit rund 2,52 Millionen Euro, die Gemeinde Burgrieden mit 611.660 Euro und die Gemeinde Uttenweiler mit 2,44 Millionen Euro.

Freuen können sich auch die Gemeinden Mittelbiberach, Schemmerhofen und Ummendorf, in denen die OEW Breitband GmbH die grauen Flecken angeht und dafür insgesamt über 10,3 Millionen Euro Fördermittel erhält.

Insgesamt überreichte Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) 41 Zuwendungsbescheide an 28 Zuwendungsempfänger aus 13 Landkreisen des Landes in der Höhe von rund 72,9 Millionen Euro. Die Förderung kommt damit in Summe 13.323 Teilnehmeranschlüssen zugute, darunter auch 94 Schulen, 1.618 Gewerbebetriebe, 32 öffentliche Einrichtungen und ein Krankenhaus.