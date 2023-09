196 Handwerker starten in den Zimmerer-Beruf

Das Zimmererhandwerk lebt und die Ausbildung ist beliebt, das beweisen jährlich rund 1300 Auszubildende, die nach Biberach zur überbetrieblichen Ausbildung kommen. Dort ist die größte überbetriebliche Ausbildungsstätte für das Zimmererhandwerk.

Mit über 300 Gästen fand dort am Donnerstag, 14. September, die jährliche Lossprechungsfeier der Zimmererinnungen Biberach und Ravensburg statt. Die Lossprechungsfeier findet nach den Gesellenprüfungen statt und verabschiedet die Nachwuchs-Handwerker offiziell in das Berufsleben. Das erste Ausbildungsjahr sind die Schüler auf der Vollzeitschule mit Betriebspraktikum, in Biberach ist dies die Karl-Arnold-Schule. Nach dem ersten Jahr gehen die jungen Menschen dann neben der Berufsschule in den Betrieb zur betrieblichen Ausbildung und zusätzlich zur überbetrieblichen Ausbildung in das Bildungszentrum Holzbau nach Biberach. Nach der Zwischenprüfung erfolgt nach drei Jahren dann die Gesellenprüfung in Theorie und Praxis.

„Was mich am meisten heute Abend freut: Wir haben 200 Junggesellen und Junggesellinnen heute Abend hier, die sich für eine Ausbildung im Zimmererhandwerk entschieden haben und das beste: die Eltern stehen vollends dahinter. Das freut mich sehr“, begrüßte Markus Weitzmann, Gesamtleiter des Bildungszentrums Holzbau, alle Gäste im Zimmererausbildungszentrum. Die Ausbildungszahlen im Holzbau zeigen sich stabil und sind teilweise sogar leicht steigend. Zudem wählen, den Zahlen zufolge, immer mehr Frauen diesen Beruf.

Betreffend der Klimakrise betonte Weitzmann: „Holz als nachwachsender und regional verfügbarer Rohstoff ist für das Zimmererhandwerk absolut zentral. Für die Bewältigung der anstehenden Bauaufgaben spielt Holz sicherlich eine fundamentale Rolle, wenngleich die Zimmerer sich nicht vor einem Materialmix scheuen. Gemeinsam und Hand in Hand mit anderen Gewerken können wir unsere Zukunft aktiv gestalten. Denn die Herausforderungen und Anforderungen an den Holzbau werden nicht weniger werden.“

Renate Granacher-Buroh, Oberstudiendirektorin und Schulleiterin der Karl-Arnold-Schule, begrüßte ihre ehemaligen Schüler und Schülerinnen und gratulierte ihnen ebenfalls zu den bestandenen Prüfungen. „Die Schule vermittelt die Kompetenzen mit dem Willen gute Fachkräfte auszubilden und das haben wir, denke ich, sehr gut hinbekommen“, gratulierte Frau Granacher-Buroh den Gesellinnen und Gesellen.

Im Mittelpunkt der Feier stand die Überreichung der Zeugnisse durch den Prüfungsvorsitzenden Anton Munding und die Obermeister Max Steigitzer und Richard Heisele mit herausragenden Ergebnissen und mehreren Belobigungen und Preisen. Von 196 Prüflingen haben zwölf Frauen die Prüfung erfolgreich absolviert.

Max Steigitzer, Obermeister der Zimmererinnung Biberach, beglückwünschte vor der großen Feier besonders die drei besten Absolventen seiner Innung: Jan Fischbach (Scheffold Holzbau Gmbh, Laupheim), Tim Augsburg (Zimmerei & Glasbau Sälzle, Biberach) und Lisa Madlener (Jako Baudenkmalpflege, Rot a.d. Rot) haben hervorragende Leistungen erbracht. Als Prüfungsbester darf Jan Fischbach nun ein Jahr lang einen VW-Up fahren. Die Zimmererinnung Biberach übernimmt hierbei sämtliche Kosten des Fahrzeuges, ausgenommen der Benzinkosten, und honoriert so den Fleiß und das Engagement während der Ausbildung. Tim Augsburg darf sich für seine Leistung über 250 Euro als Belohnung freuen und Lisa Madlener erhielt 125 Euro.