19 Bands in 17 Lokalen

Musikliebhaber dürfen sich freuen: Am Freitag, 15. März, steigt wieder die Biberacher Musiknacht. Man darf gespannt sein - Ab 20 Uhr steppt der Biber und 19 höchst motivierte Bands werden für rund fünf Stunden in 17 beteiligten Lokalitäten für Live-Musik und beste Stimmung sorgen, kündigen die Veranstalter vom gemeinnützigen Verein „Biberacher Musiknacht“ an. Wie von den 26 vorangegangenen Biberacher Musiknächten gewohnt, erwartet die Besucher wieder ein bunter Stilmix mit Rock, Pop, Blues, Soul, Funk, Ska, Irish Folk, Synthi-Klängen und Live-Looping. Außerdem werden auch die Liebhaber von Rock ’n‘ Roll und Country & Western auf ihre Kosten kommen.

Das Konzept ist dabei wie immer: Einmal Eintritt bezahlen, 19mal Livemusik genießen - Kurzentschlossene bezahlen 15 Euro an der Abendkasse, günstiger wird es mit 12 Euro im Vorverkauf, durch den man sich auch mögliche Wartezeiten an den Abendkassen erspart.

Vorverkaufstickets gibt es beim Kartenservice im Rathaus Biberach sowie bei der Stadtbuchhandlung Biberach (Marktplatz) und dauert bis einschließlich Donnerstag, 14. März.

Während der üblichen Öffnungszeiten können Eintrittsbändel auch in den Biberacher Gaststätten „Altes Haus“ und in der „Weinstube Goldener Rebstock“ („Stecken“) erworben werden.

Das Abdera richtet im Nachgang für all diejenigen Besucher, die nach rund fünf Stunden Livemusik weiterfeiern möchten, erneut ab etwa 0.30 Uhr die bewährte „After-MuNa-Party“ aus, die im Eintrittspreis inbegriffen ist.

Unterstützt wird der veranstaltende Verein von der Biberacher Werbegemeinschaft, der Kreissparkasse Biberach, dem Hotel Aiden by Best Western Biberach, Donau 3 FM und dem städtischen Kulturamt. Weitere Hilfe - insbesondere bei der Rekrutierung der rund achtzig ehrenamtlichen Kassierer/innen - kommt vom Jazzclub Biberach, der Rock Initiative Biberach und dem Städte Partner Biberach.