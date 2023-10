Die Polizei hat in Biberach eine Drogenfahrt beendet. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Biberach am Sonntagabend einen 18-Jährigen in der Rißegger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine Fahruntüchtigkeit hindeuteten und baten ihn deshalb zum Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Ein Arzt nahm dem 18-Jährigen daraufhin Blut ab. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.