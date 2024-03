175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Biberach: Vom Turner zum Feuerwehrmann

Das Biberacher Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Feuerwehr, denn die Freiwillige Feuerwehr Biberach feiert 175 Jahre und gehört damit zu einer der ältesten Feuerwehren im Land. Ein Highlight im Jubiläumsjahr wird auf jeden Fall die große Sonderausstellung im Museum Biberach, die am 10. Mai eröffnet wird.

Die Vorbereitungen für die umfangreiche Ausstellung, die neben den Anfängen der Biberacher Wehr auch die aktuelle Arbeit und vor allem das wichtige Ehrenamt beleuchtet, laufen auf Hochtouren. „Es wird eine tolle, familiengerechte Mitmach-Ausstellung“, sagt Museumsleiter Frank Brunecker. Seit Monaten befasst er sich mit der bewegenden Geschichte und freut sich schon darauf, diese mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen.

Turner starten die freiwillige Feuerwehr

Ein wichtiges Datum in der Geschichte bildet der 11. September 1849. Es war der Tag, an dem sich ein paar Dutzend Turner der TG Biberach zusammentaten und sich bereiterklärten, in Zukunft als Feuerwehrmänner tätig zu sein. „Damals gab es noch eine Bürgerfeuerwehr, alle Männer zwischen 18 und 50 Jahren waren verpflichtet, im Falle eines Brandes Dienst zu leisten“, erzählt Frank Brunecker. „Als sich die Turner zusammenschlossen, war dies der Beginn unserer freiwilligen Feuerwehr. Es war keine offizielle Gründung, eher ein fließender Übergang in dieses wichtige Ehrenamt.“ Der Weg in die Professionalisierung der Biberacher Feuerwehr folgte ein Jahr später, als die ersten Feuerwehrgeräte bei Magirus in Ulm gekauft wurden.

Dass sich die freiwillige Feuerwehr aus der Turnerbewegung und damit aus dem Vereinswesen gründete, war damals typisch für Deutschland und besonders im Vergleich zu anderen Ländern. „Nicht umsonst wird Deutschland als Land der Feuerwehren bezeichnet“, sagt Frank Brunecker. „Und es zeigt auch, welch bedeutende Rolle schon damals das Ehrenamt spielte und das hat sich bis heute nicht geändert.“

Nachwuchssorgen gibt es keine

Und während viele Vereine aktuell mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben, läuft bei der Feuerwehr alles rund. „Die Feuerwehr in Biberach hat keine Nachwuchsprobleme, das beeindruckt mit sehr“, so der Museumsleiter. „Ich frage mich, was das Geheimnis ist, schließlich riskieren diese Männer in Frauen oftmals ihr Leben.“ Dazu hat Frank Brunecker auch eine Umfrage unter den Einsatzkräften gestartet und auch diese Geschichten werden Teil der Ausstellung sein.

Für viele der ehrenamtlich engagierten Feuerwehrleute steht natürlich der Schutz der Bevölkerung in allen möglichen Lebenslagen im Fokus: „Das Wichtigste ist und bleibt aber die Mannschaft und die Kameradschaft, die wir untereinander haben“, sagt Sven Layer, Biberacher Abteilungskommandant. „Denn das beste Gerät bringt nichts, ohne die Mannschaft und das Teamgefüge.“ Und nur so können die Männer und Frauen auch alles tun, um den Menschen die nötige Hilfe zukommen zu lassen.

Zehn Prozent sind Frauen

Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr Biberach insgesamt 314 Mitglieder. Dazu zählen die vier Einsatzabteilungen Biberach, Mettenberg, Ringschnait und Stafflangen ebenso wie die Jugendfeuerwehr. Auch die Anzahl der weiblichen Einsatzkräfte steigt stetig und liegt aktuell bei rund zehn Prozent. Die Rolle der Frau bei der Feuerwehr wird in der Ausstellung ebenfalls beleuchtet.

„Ich habe mich bereits zum 150. Jubiläum intensiv mit der Geschichte der Biberacher Feuerwehr befasst und ich bin immer wieder beeindruckt von dieser professionellen Mannschaft, die das alles dennoch ehrenamtlich macht“, sagt Brunecker. „Das wird leider viel zu häufig vergessen und als selbstverständlich wahrgenommen.“ Dabei sei dies ganz und gar nicht selbstverständlich und deshalb soll das Wirken der Biberacher Feuerwehr auch vor allem in diesem Jahr im Vordergrund stehen. „Ich empfinde eine große Dankbarkeit, dass wir unsere Feuerwehr haben.“

106 Häuser sind komplett abgebrannt

Und schon jetzt können die Biberacherinnen und Biberach gespannt sein, was sie alles in der Sonderausstellung erwartet: Frank Brunecker ist dafür auch tief in die Stadtgeschichte eingetaucht. So gibt es beispielsweise eine Inszenierung des großen Standbrands, der sich im Jahr 1516 ereignete, bei dem rund 106 Häuser komplett abgebrannt sind. „Es war eine fürchterliche Situation. Die Biberacher hatten keine Chance, ihre Häuser zu retten“, so der Museumsleiter. Und dabei dürfe man nicht vergessen, dass den Menschen damals nur Eimer voller Wasser als Löschmittel zur Verfügung standen. „Es gleich einem Wunder, dass dabei niemand ums Leben gekommen ist.“

Auch für Feuerwehrkommandant Florian Retsch wird diese Ausstellung sehr besonders: „Ich finde es spannend, so tief in die Geschichte einzutauchen. Das Festjahr ist auf jeden Fall ein sehr besonderes für uns.“ Die Einsatzkräfte werden auch selbst das eine oder andere Mal durch die Ausstellung führen und aus ihrem Alltag berichten.

Mehr als „nur“ Löschen

Denn neben der Geschichte wird natürlich auch die aktuelle Arbeit der Biberacher Feuerwehr beleuchtet - und die umfasst deutlich mehr als „nur“ das Löschen von Bränden. „Eigentlich sind wir die, die gerufen werden, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß oder besser gesagt: Wir machen alles, was nicht in den gelben Seiten steht“, sagt Kommandant Florian Retsch. Und auf all diese Eventualitäten müssen die Einsatzkräfte immer wieder aufs Neue vorbereitet sein. Sie rücken aus, ohne zu wissen, was sie vor Ort erwartet - und das tun diese Männer und Frauen mit voller Leidenschaft für ihre Berufung.