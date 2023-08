17 neue Lebensretter in Erolzheim

Der DRK–Kreisverband Biberach ist Partner des Projekts „Region der Lebensretter“, das im Notfall mithilfe einer App das bewährte Helfer–vor–Ort–System des DRK ergänzt. Das Team der Lebensretter besteht aus freiwilligen Ersthelfern, die Herzdruckmassage, Beatmung oder Defibrillation durchführen, bis Notarzt und Rettungswagen eintreffen. In Erolzheim gibt es nun 17 neue Lebensretter — allesamt Mitglieder der Feuerwehr. Das teilt der DRK–Kreisverband Biberach mit.

Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen. Im Notfall zählt jede Sekunde. Denn bereits nach kurzer Zeit treten irreversible Schäden im Gehirn auf. Ein Überleben ist nur möglich, wenn innerhalb der ersten Minuten schnell mit lebensrettenden Maßnahmen begonnen wird. Deshalb haben sich die „Region der Lebensretter“ und das DRK zum Ziel gesetzt, das therapiefreie Intervall auf ein Minimum zu verkürzen.

Im besten Fall werden aus der Integrierten Leitstelle Biberach gleichzeitig mit der Alarmierung des Rettungsdienstes und der Helfer vor Ort drei Ersthelfer per Smartphone alarmiert, jeder mit einem eigenen Auftrag. So wird der dem Unfallort nächste Helfer direkt zum Einsatzort geschickt, um dort mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen. Der zweitnächste Helfer soll ihn dabei unterstützen. Der dritte Helfer wird zum nächsten Defibrillator navigiert. Die Intergierte Leitstelle in Biberach verfügt hierzu über ein sogenanntes AED–Kataster, das in den vergangenen Jahren angelegt wurde und stets aktualisiert wird.

Um das Netz an Helfern weiter auszubauen und zu verdichten, haben sich 17 Mitglieder der Erolzheimer Feuerwehr dazu entschlossen, das „Team der Lebensretter“ zu verstärken. Dazu wurden sie nicht nur in Erster Hilfe geschult, sie absolvierten auch einen Defibrillator– und Reanimationskurs, um im Falle einer Alarmierung bestens vorbereitet zu sein. Außerdem wurden die Einzelheiten der App, über die die Alarmierung erfolgt, vorgestellt.

Abschließend erhielt jeder Teilnehmer seinen persönlichen Notfall–Rucksack, der mit dem für den Notfall benötigen Material ausgestattet ist. Manfred Rommel, Kreisausbildungsleiter beim DRK–Kreisverband Biberach, hielt die Schulungen in Erolzheim und lobte das Engagement der Feuerwehrmitglieder. „Wir freuen uns über 17 neue Lebensretter, das ist die bisher größte Einzelgruppierung in unserem Kreisverband.“ Insgesamt besteht das Team der Lebensretter beim DRK–Kreisverband Biberach nun aus 260 aktiven Mitgliedern.

