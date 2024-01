17 globale Nachhaltigkeitsziele im Blick

Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft auf 17 globale Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) geeinigt. Diese Ziele sind kaum bekannt, obwohl ihre Verwirklichung erhebliche weltweite Anstrengungen erfordert - deshalb veranstaltet die Lokale Agenda 2024 das „Biberacher Jahr der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele“. Unterschiedliche Veranstaltungen machen das Jahr über auf verschiedene Themenbereiche der Nachhaltigkeit aufmerksam. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Lokale Agenda besteht in Biberach seit dem Jahr 2000. Die verschiedenen Arbeitsgruppen, die eng mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, setzen sich für soziale und ökologische Nachhaltigkeit ein. Der Aufbau der Energieagentur Biberach, die Gestaltung des Naturkundepfads oder die Initiierung des Abenteuerspielplatzes „Biberburg“ sind nur einige Beispiele der vielen inzwischen bekannten Projekte in Biberach, die von der Lokalen Agenda angestoßen und begleitet wurden.

In diesem Jahr sollen nun die 17 Nachhaltigkeitsziele im Vordergrund stehen. Die 2015 von der Weltgemeinschaft verabschiedeten Ziele richten sich an die Staaten, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und die Wissenschaft, aber auch an jeden Einzelnen. Bis 2030 sollen alle Ziele erreicht werden. Die Halbzeitbilanz 2023 zeigte auf, dass bei 80 Prozent der Ziele kein nennenswerter Fortschritt erkennbar ist. Darauf will die Lokale Agenda aufmerksam machen: Es soll zu allen Nachhaltigkeitszielen mindestens ein Projekt oder eine Veranstaltung umgesetzt werden. In einer Auftaktveranstaltung haben sich alle Mitglieder der Lokalen Agenda gemeinsam auf ein entsprechendes Jahresprogramm geeinigt.

Bei den „Klima Spotlights“ am 6. Februar von 19 bis 20.30 Uhr im Studio Rot werden in Kurzvorträgen verschiedene Themen des Klimaschutzes in Biberach vorgestellt. Ein Vortrag zum Thema „Helden der Meere“ am 15. März von 19 bis 20.30 Uhr im Foyer des Biberacher Museums geht auf einen nachhaltigen Umgang mit dem Ozean ein. Mit diesen beiden Aktionen werden das Ziel 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ und das Ziel 14 „Leben unter Wasser“ vorgestellt. Weitere Projekte und Veranstaltungen werden aktuell von der Lokalen Agenda geplant.

Informationen zur Lokalen Agenda finden sich unter www.biberach-riss.de/lokale-agenda. Wer Interesse hat, bei der Lokalen Agenda mitzuwirken und das „Biberacher Jahr der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele“ zu begleiten, kann sich beim städtischen Ehrenamtsbeauftragten Rouven Klook, Mail [email protected], Telefon 07351/51-818 melden. Das Projekt wird über das Förderprogramm „Beteiligungstaler“ der Allianz für Beteiligung durch das Land Baden-Württemberg gefördert.