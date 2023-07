Leuchtende Augen, ungläubiger Blick, breites Grinsen: Das ist auf dem Rummel beim Schützenfest kein ungewöhnlicher Anblick. Doch es sind keine Kinderaugen, die hier leuchten, sondern die Augen von Charlotte Schletz. Charlotte Schletz ist (fast) 100 Jahre alt und erfüllt sich einen großen Traum: Noch einmal Riesenrad fahren und eine Schützenwurst essen.

Möglich gemacht haben das ihre Tochter Edith Hopp und Andrea Kopitza, eine Pflegerin aus dem Seniorenzentrum Josefspark in Eberhardzell, in dem Schletz mittlerweile lebt. Vor zwei Jahren war Kopitza mit Urlaubsfotos aus Wien zurückgekommen und beim Anblick des Riesenrads auf dem Prater hat Schletz damals gesagt: Das will ich auch noch mal machen.

Geglückte Überraschung

Kopitza hat ihr versprochen: Wenn du 100 Jahre alt wirst, dann machen wir das. Am 22. Juli ist es so weit. „Und versprochen ist versprochen“, sagt die Pflegerin. Aber es sollte trotzdem eine Überraschung für Schletz sein, und bis zu ihrer Ankunft auf dem Rummel zwei Tage vor ihrem Geburtstag glaubte sie noch, ihre Tochter hätte sie nur zum Eis essen abgeholt.

„Mutti, jetzt darfst du Riesenrad fahren“, sagte Hopp dann jedoch zu ihr. Es dauerte einen Moment, bis die Worte bei der 100–Jährigen ankamen. Dann hob sie die Hände vor ihren vor Überraschung aufgerissenen Mund und Tränen glitzerten in ihren Augen. Zu dem feierlichen Anlass bekam sie dann auch noch eine Schärpe aus blau–gelbem Stoff umgelegt, mit der Aufschrift „100 Jahre Charlotte“.

Alle wollen dabei sein

Bei der Rundfahrt musste sie dann irgendwann ihren Hut mit Leopardenmuster abnehmen, denn oben war es ganz schön windig. Unten warten eine ganze Reihe von Pflegerinnen aus dem Heim, denn niemand wollte es sich nehmen lassen, diesen Moment mit Charlotte Schletz zu teilen. Vivi Dacaj etwa kam direkt nach ihrer Nachtschicht noch extra nach Biberach. „Das muss man miterleben“, sagte sie. Und ihre Kollegin Ulrike Berther ergänzte: „Wir sind gekommen, weil sie uns am Herzen liegt.“

Die Hundertjährige drehte ein paar Runden im Riesenrad. (Foto: Simon Schwörer )

Auf dem Schützenfest war Schletz vermutlich schon Jahrzehnte nicht mehr, geschweige denn auf einem Riesenrad. Früher gehörte das für die Familie jedoch dazu. „Wir haben das immer gern gemacht“, sagt Edith Hopp, auch wenn sie nicht ganz schwindelfrei ist. Sie und ihre Geschwister sind in Biberach zur Schule gegangen, sind bei den Umzügen mitgelaufen, haben bei der Ziehung mitgemacht — auch wenn es nie große Gewinne für sie gab.

Immer einen flotten Spruch parat

Ihre Mutter Charlotte Schletz war während des Krieges aus Sachsen nach Biberach geflohen, wo sie lange mit ihrer Familie lebte. Mittlerweile wohnt ihre Tochter Hopp in Eberhardzell, wo auch ihre Mutter im Pflegeheim untergebracht ist. Die Liebe zum Schützenfest sei aber immer da gewesen, verriet Hopp. Und noch immer sei Schletz für jeden Spaß zu haben, findet auch Pflegerin Kopitza. „Sobald sie die Augen aufmacht, kommt ein Spruch“, sagt sie.

Auch bei der Fahrt in der Gondel hatte sie ihren Spaß. „Das fährt aber langsam, hat sie gesagt“, erzählt Andrea Kopitza im Anschluss. „Wir haben bloß lachen müssen, die ganze Zeit.“

Eine neue Tradition?

Und tatsächlich sieht man Schletz die Freude noch an, auch als ihr dann noch ein Becher Eierlikör und ihre geliebte Schützenwurst gereicht wird. „Vor allem denen, die es gemacht haben, denen gebührt der Dank“, sagt sie in Richtung ihrer Tochter und Kopitza. „Alles war schön und voller Überraschungen.“

Ob sie nächstes Jahr dann noch mal Riesenrad fahren gehen? „Das könnte ich mir vorstellen“, sagt Edith Hopp. Dass Schletz noch mindestens 101 wird, glauben sowieso alle. „Mutti, das glaubt heute Abend im Pflegeheim keiner, wenn du es erzählst“, meint Hopp dann aber noch zu ihrer Mutter. Eiskalt, aber immer noch grinsend entgegnet diese: „Die sagen eh immer: Die spinnt!“