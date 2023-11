Biber in Kreisliga weiter ungeschlagen

In der zweiten Runde der Kreisliga empfing am Sonntag die TG Biberach III die SF Riedlingen. Sowohl die Gäste als auch die Biber konnten quasi in Bestbesetzung antreten. Das bedeutete aber, dass die TG III als Favorit ins Rennen ging. Sie erfüllte die Erwartungen zunächst auch völlig, legte Xaver Dworschak doch los wie die Feuerwehr und überrannte seinen Gegner an Brett 7 in Rekordzeit. Bald darauf geriet Scott Hobson allerdings unter Druck und konnte dem starken Angriff seines Gegenübers am Ende nichts mehr entgegensetzen. So ging das achte Brett verloren. Nachdem Jürgen Dollinger in ausgeglichener Stellung an Brett 4 ein Remisangebot akzeptiert hatte, kippte nun Brett 2. Andreas Wegener hatte im Mittelspiel ganz klar die Oberhand gehabt, mit zunehmender Zeitnot aber den Faden und am Schluß wegen Zeitüberschreitung die Partie verloren. Dadurch lagen die Biber plötzlich 1,5:2,5 zurück.

Spitzenspieler Erik Hobson ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, erarbeitete sich mit einer ganz sicheren Partieführung gegen einen erfahrenen, spielstarken Gegner zunehmend Materialvorteile und verwandelte diese ungefährdet zum Ausgleich. Auf Gewinn stand zunächst auch Jonathan Engert, der an Brett 6 dann allerdings nicht die besten Fortsetzungen fand. Als der Vorteil verpufft war, einigte er sich auf ein Remis. Einen ähnlichen Verlauf nahm die Partie am fünften Brett. Benedikt Pfeifer geriet zwar zwischendurch etwas in Bedrängnis, schaffte jedoch die Wende und spielte mit klarem Materialvorteil auf Sieg. Er ließ seinen Gegenüber aber ebenfalls entwischen und mußte ein Remis nach Stellungswiederholung hinnehmen.

Beim Stand von 3,5:3,5 lastete die Verantwortung nun auf den Schultern von Youngster Luca Sörgel. Dem war es nach ausgeglichenem Mittelspiel gelungen, beim Übergang ins Endspiel einen Bauern zu gewinnen. Seinen kleinen Vorteil nutzte er in der Folge, um mit starken Turmendspielkenntnissen seinen Gegner an Brett 3 auszumanövrieren und mit einem unaufhaltsamen Freibauern den Mannschaftskampf für Biberach zu entscheiden. Mit dem knappen, aber verdienten Erfolg bleibt die TG III ungeschlagen, hat einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt und kann entspannt auf die kommenden Aufgaben blicken.