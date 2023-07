Bezirksmeisterschaften U10 — VR Talentiade in Schwendi

„Es ist ein toller Erfolg für die Tennisabteilung Schwendi, dass wir uns auch in diesem Wettbewerb mit drei Teams für das Viertelfinale qualifiziert haben. Dass es nun zwei von vier Teams für das Bezirksfinale am kommenden Samstag geschafft haben, ist der Lohn für die harte Arbeit mit unseren Kids“, so Trainer Josef Lerch.

Am Ende einer Saison kann die Tennisabteilung inzwischen wieder etwas entspannter zurückschauen. Auch wenn die Kinder und Eltern super mitgemacht haben, war es hier und da schon mal anstrengend. Viele Pläne mussten gemacht, angepasst und am Ende nochmal geändert werden. So könnte man die VR Talentiade 2023 bei der Tennisabteilung beschreiben. 30 tolle Kinder haben in sieben Mannschaften U9 und U10 alles gegeben und waren nicht zuletzt für sich selbst und als Team sehr erfolgreich. Natürlich wurde auch mal die eine oder andere Träne vergossen, aber am Ende des Spieltages blieb meist ein Lächeln übrig, nicht zuletzt, weil neben dem sportlichen Erfolg auch meist ein Eis zum Teamritual gehörte.

Einen großen Anteil am guten Gelingen hatte Jugendleiterin Sandra Mayr, die stets unterstützt und alles dafür tut, dass es am Ende gut wird, meist ist die Anspannung erst nach dem Spieltag wieder weg.

Und nun am kommenden Samstag das große Finale, jetzt umso schöner, dass es in Schwendi ausgetragen wird. Beim Tennis, Koordinationsübungen und nicht zuletzt Basketballspielen werden die Teams aus Schwendi 1 und 2, dem TC Ehingen und der TA Eschach um den Turniersieg kämpfen. Die Zuschauer erwarten also spannende Spiele, etwas gutes zu essen und hoffentlich viele lächelnde Kinder.