Bezirksmeisterschaft der DLRG in Bad Saulgau

Mit den Bezirksmeisterschaften am 03. März in Bad Saulgau startete für die DLRG OG Ertingen das neue Wettkampfjahr. Dieser Wettkampf stellt die Qualifikation für die Württembergischen Meisterschaften dar, wobei immer die erstplatzierte Person des Jahrgangs weiterkommt.

Mit 45 Schwimmern dominierte Ertingen in der Personenzahl, nur 15 andere Schwimmer aus dem Bezirk waren auf den Einzelstrecken anwesend.

So kam es, dass stellenweise bis zu sieben Ertinger in der gleichen Wertung gegeneinander schwammen. Dies sind überragende Zahlen, welche leider auch zur Folge haben, dass immer nur eine Person weiterkommt. Eine weitere grandiose Leistung, bis auf drei Ausnahmen, belegte Ertingen jeden Podestplatz.

Das bedeutet, es qualifizieren sich auf jeden Fall acht Einzelschwimmer und sieben Mannschaften aus Ertingen für die Landesmeisterschaften. Neben der Qualifikation für die Landesmeisterschaften konnten auf diesem Wettkampf auch Qualifikationszeiten für die Deutschen Einzelstreckenmeisterschaften erschwommen werden. Dies gelang den fünf Schwimmern Ida Bailer und Paula Schlegel, Simon Hois, David Baur und Felix Drews. Diese könnten also in knapp einem Monat in Düsseldorf auf nationaler Ebene antreten. In allen Umfängen also ein erfolgreiches Wochenende für die Trainer und Helfer.

Unser Dank gilt auch der Organisation des Wettkampfes, der nun zum zweiten Mal im eigenen Bezirk ausgetragen werden konnte.