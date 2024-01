Stoischweizer laden zum Weiberball ein

Die Narrenzunft Stoischweizer lädt für Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr zum Weiberball in die Mehrzweckhalle in Betzenweiler ein. Das Motto ist „Malle weil’s geil isch“. Der Veranstaltungsort wurde in die Mehrzweckhalle verlegt, damit ändern sich auch die Rahmenbedingungen. So wird es in diesem Jahr erstmalig einen After-Show-Bereich mit verschiedenen Bars und Tanzfläche geben.

Kartenreservierung ist am Dienstag, 23. Januar, von 17 bis 18 Uhr unter Telefon 07374/914236. Kartenabholung dann am Donnerstag, 25. Januar, von 17 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Betzenweiler.