Silcherchor hält seine Hauptversammlung ab

Der Verein Silcherchor Donau-Bussen hält am 15. Januar seine Hauptversammlung im Gasthaus Traube in Betzenweiler ab. Alle Mitglieder sind zur Teilnahme eingeladen. Nach ein paar turbulenten Jahren blickt der Silcherchor musikalisch auf ein sehr gutes Jahr zurück. Mit einem besonderen Jahreskonzert am 1. Mai, dem traditionellen Bussengottesdienst im Juni und nach ein paar kleineren Auftritten im Sommer schloss der Silcherchor musikalisch das Jahr 2023 mit zweibesinnlichen und gut besuchten Adventskonzerten ab. Auch in der Gemeinschaft war 2023 ein gutes Jahr, verschiedene gesellige Veranstaltungen wie zum Beispiel der gelungene Ausflug an den Bodensee machten das vergangene Jahr zu einem schönen Vereinsjahr. Allerdings gewann der Silcherchor auch 2023 keine neuen Mitsänger hinzu, im Gegenteil: Die Sängerschar ist etwas kleiner worden, deswegen sucht der Silcherchor dringend weitere Sänger sucht. Jeder Interessierte ist eingeladen, sich auf der Homepage (www.silcherchor.de) zu informieren und mit dem Chor in Kontakt zu treten.