Kostensteigerungen machen Blasmusik-Kreisverband zu schaffen

Bei der Hauptversammlung in der Mehrzweckhalle in Betzenweiler haben sich der Blasmusikkreisverband (KV) Biberach sowie die Bläserjugend Biberach am Sonntagvormittag neu aufgestellt. Vertreter von 81 der 111 Mitgliedsvereine sind der Einladung gefolgt. Alle zur Wiederwahl bereiten Funktionäre wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Ämter der Ausscheidenden konnten nicht alle neu besetzt werden. Die Ausrichtung der Hauptversammlung 2027 wurde an den Musikverein (MV) Binzwangen vergeben. Die Kreismusikfeste 2025 wurden an den MV Offingen und das 2028 an den MV Ertingen vergeben.

„Um 237 Personen ist die Zahl der aktiv gemeldeten Musiker seit dem letzten Jahr zurückgegangen und lag zum 1. Januar 2023 bei 9334 „, sagte der Vorsitzende des Kreisverbands, Michael Ziesel. Große Sorge bereite ihm aber der viel stärkere Rückgang bei den Jugendlichen unter 18 Jahren. Dies lasse die Alarmglocken bei ihm läuten. Er appellierte an die Vereine, sich intensiv um die Jugendarbeit zu kümmern, um wieder höhere Ausbildungszahlen zu erreichen. Ziesel bat auch um Bereitschaft zur Mitarbeit im Verband, um die offenen Stellen wieder zu besetzen.

Eine negative Geschichte sei die exorbitante Preisexplosion bei den D-Kursen für Verpflegung und Unterbringung in den Bildungshäusern. Trotz Gebührenanpassung habe der Kreisverband hier in den vergangenen drei Jahren 47.000 Euro aus seiner Kasse draufgelegt. Dieser Trend müsse gestoppt werden, um wieder eine schwarze Null zu erreichen. Ziesel sprach auch das 50-jährige Jubiläum des Kreisverbandes in 2024 an, wo der Haupttag am 23. Juni im Museumsdorf in Kürnbach gefeiert wird. Der Kreisvorstand treffe sich normalerweise sechs Mal im Jahr zu Sitzungen. Mit Terminen beim Landesverband, Ehrungs- und sonstigen Terminen sei er jedoch im vergangenen Jahr an 118 Tagen unterwegs gewesen.

Kreisverbandsdirigent Bernd Biffar gab einen Rückblick auf die Wertungsspiele beim Kreismusikfest in Mietingen, zu denen sich insgesamt 31 Orchester gut vorbereitet dem Wertungsgericht gestellt hatten. Laut Aussage der Juroren sei der Kreis Biberach nach wie vor in puncto Leistungsstärke ganz oben mit dabei. Weiter berichtete Biffar von der Dirigentenausbildung, dem neu gegründeten Kreisverbandsorchester und Neuerungen. Beim Coaching vor dem Wertungsspiel durch einen Juror, sind in Zukunft 50 Prozent der Kosten vom Verein zu zahlen. Das Beratungsgespräch nach einem Wertungsspiel kann auf Wunsch jetzt mit dem gesamten Orchester stattfinden.

Seniorenvertreter Walter Meseck berichtete über die Aktivitäten in der Seniorenarbeit. 76 Seniorenvertreter sind inzwischen von den 111 Mitgliedsvereinen benannt. Diese seien als Bindeglied zwischen der aktiven Kapelle und den ausgeschiedenen Musikern zu sehen. Die ehemaligen Aktiven sollen so auch nach ihrem aktiven Musikerleben noch informiert werden und Teil des Vereins sein.

Vorsitzender Finanzen, Florian Kramer, legte einen umfangreichen Kassen- und Finanzbericht vor. Im Gesamten stand dabei ein Minus von 17.965 Euro zu Buche. Der größte Fehlbetrag entstand durch die D-Kurse mit rund 16.000 Euro sowie das Kreismusikfest mit 4000 Euro. Preiserhöhungen führten laut Kramer zu diesem schlechten Ergebnis. Es wurden bereits viele Dinge auf den Prüfstand gestellt, wo in Zukunft Kosten gespart werden können. Außerdem wurde von der Versammlung die vorgeschlagene Erhöhung des Mitgliederbeitrages von einem Euro auf 2,50 Euro beschlossen. Diese Erhöhung bringt geschätzte 9000 Euro mehr in die Kasse.

Kreisjugendleiter Markus Bitterwolf gab Einblicke in die Arbeit der Bläserjugend. Er berichtete von 323 Teilnehmern bei den D-Lehrgängen sowie weiteren 56 bei der Herbstprüfung. Vom Oberschwäbischen Jugendmusikfestival in Wilhemsdorf, wo die Kleine Schützenmusik aus Biberach als Sieger hervorging. Weiter nannte er das Projektorchester in den Herbstferien mit 91 Teilnehmern sowie viele Seminare für Jugendliche, Dirigenten und Ausbilder. Es gibt wieder ein Projektorchester im Herbst und es starte auch ein ADM-Kurs für junge Dirigenten. Der nächste große Termin für die Bläserjugend ist der Kreisjugendmusiktag am 9. und 10. März 2024 in Dettingen.

Steffen Mayer vom Vorstand der Stiftung Jugendförderung verkündete ein aktuelles Stiftungsvermögen von 222.739 Euro. „An den KV sind im vergangenen Jahr 2989 Euro zur Förderung der Jugend ausgeschüttet worden. Mayer, Direktor der Kreissparkasse Biberach, ging auf das mehrmalige üppige Lob für die Sparkasse während der Versammlung wegen deren finanziellen Unterstützung ein. „Wir haben mit unseren Musikvereinen im Landkreis ein Kulturgut und ein Pfund“, so Mayer. „Ein Pfund, das elementar ist für den Lebens- und liebenswerten Raum den wir im Landkreis haben. Und dies gilt es zu unterstützen“, so Mayer weiter.

Kassenprüfer Otto Zoller nahm nach seinem Bericht die Entlastungen der Vorstandschaft und Bläserjugend vor.

Im Vorfeld der Versammlung hatte der Musikverein Betzenweiler musiziert, der auch Veranstalter der Hauptversammlung war und die Bewirtung übernahm. Nach der von Karl Lamp durchgeführten Totenehrung sagte der Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU) in seinem Grußwort: „Als Ihr Abgeordneter danke ich vor allem für Euer Engagement und Eure Tätigkeit das ganze Jahr über.“ Sollte es in den Vereinen oder im Verband einmal schwierig werden, stehe er gerne unterstützend zur Seite.

Hausherr und Bürgermeister Tobias Wäscher sprach in seinem Grußwort: „Wir sind in unserer Gemeinde Betzenweiler das Sinnbild von Gemeinschaft, Zusammenhalt und das, was man erreichen kann wenn man zusammenarbeitet. Die Halle hier konnte nur entstehen, weil Vereine und Bevölkerung zusammengearbeitet und dabei 8000 Stunden an Eigenleistung erbracht haben.“

Nach der Verabschiedung von den Bläserjugendmitgliedern Beatrice Hugger und Simon Beck sowie des stellvertretenden Kreisdirigenten Wolfgang Kammerlander und Ehrungen für Medienreferent Gerhard Rundel, Kassenprüfer Otto Zoller und Kreisvorsitzender Michael Ziesel, schloss der stellvertretende Vorsitzende Karl Lamp die informativ und harmonisch verlaufende Versammlung.

Wahlen