Besuch der Riedlinger Wirtshausgeschichte

Die REHA–Sportgruppe Riedlingen besuchte die Riedlinger Wirtshausgeschichte im Heimatmuseum Riedlingen. Im Museum werden 200 Jahre Wirtshausgeschichte präsentiert. An zwei Schautafeln werden die Wirtshäuser und Brauereien von 1830 bis heute dargestellt. Es gab in Riedlingen 56 Wirtschaften und 18 Brauereien im Jahr 1830. Das Original Mobiliar aus dieser Zeit mit Krügen, Gläsern und Bierdeckeln ist in Vitrinen zu bewundern.Viele Besucher konnten sich noch an die alten Wirtshäusernamen erinnern. Aufgrund der großen Anteilnahme wurde die Gruppe geteilt. Ein Hälfte machte eine kleine Stadtführung. Sie wurden auch auf die Wirtshausschilder aufmerksam gemacht, die noch vorhanden sind. Zum Beispiel der Hirsch, Lamm, Glocke und Ochsen. Die alten Wirtshausnamen wurden zum Teil von den neuen Besitzern umgeändert. Der Abschluss fand im Feuerwehrmuseum bei Kaffee und Kuchen statt.

