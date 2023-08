Besuch aus Indonesien in Möhringen

Am Sonntag, 13. August, waren bei Kirchengemeinde St. Vitus Möhringen sechs Franziskanerinnen aus Reute zu Besuch, die alle einen Bezug zu Indonesien und der Missionstätigkeit der Schwestern haben. Zwei der Schwestern sind nämlich gebürtige Indonesierinnen, andere waren oder sind noch in der Missionsarbeit tätig oder koordinieren die Arbeit dort von Deutschland aus. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde eine Wortgottesfeier gefeiert, bei der sich die Schwestern mit wunderschönem Gesang und Texten einbrachten. Nachmittags erzählten die Schwestern im Pfarrsaal von ihrer Tätigkeit in Indonesien und hatten dafür eigens PowerPointpräsentationen gemacht. So nahmen sie die Zuhörer ganz anschaulich und lebhaft mit in die Welt der Indonesier und teilten die Sorgen und Freuden der Menschen dort mit den Anwesenden. Da es für alle ein sehr gelungener Tag war, der mit Kaffee und Kuchen abgerundet war, wird über eine Wiederholung nächstes Jahr nachgedacht.

Am Sonntag, 20. August, setzt sich die Reihe der Besuche fort: die Combonimissionare aus Ellwangen werden mit der Gemeinde in Möhringen um 8.30 Uhr eine heilige Messe feiern und direkt im Anschluss über ihre Arbeit berichten.