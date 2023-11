Besichtigung bei Jako Baudenkmalpflege

Am 24. Oktober trafen sich nachmittags über 30 Personen der Dorfgemeinschaft Wennedach zu einer Besichtigung der Firma Jako in Emishalden. Bernd Jäger, einer der drei Brüder, die das Geschäft leiten, begrüßte uns herzlich und begann mit der Firmengeschichte von Jako. 2020 feierte Jako sein 130-jähriges Firmenjubiläum, vom klassischen Ein-Mann-Zimmermeisterbetrieb bis zur heutigen Jako Baudenkmalpflege GmbH mit 220 Beschäftigten. Das Spezialgebiet, für das Jako weltweit führend und bekannt ist, heißt Translozierung. Dabei wird ein Gebäude zerlegt, in einer firmeneigenen Restaurierungshalle saniert und an einem neuen Standort wieder aufgebaut.

Auch für die Restaurierung denkmalgeschützter Bauwerke ist Jako weithin bekannt. Ein neues Projekt dazu ist der ehemalige Gasthof Adler in Reinstetten. Die Mutter der drei Geschäftsführer von Jako, Paula Jäger, geborene Rapp, stammt aus Reinstetten und ist vielen der Besucher persönlich bekannt. Bernd Jäger erzählte von den Herausforderungen einiger Restaurierungen und Translozierungen, teilweise mit Videoclips unterlegt. Zum Schluss lobte Bernd Jäger die Dorfgemeinschaft besonders für das Engagement in Wennedach und ermunterte uns für den weiteren Einsatz für die Belange und Pflege der Heimat und den Zusammenhalt durch die vielen Aktivitäten in Wennedach. Reichlich Kaffee, Gebäck und Getränke wurden von Jako noch angeboten. Zum Ausklang kehrten wir noch ein im Hirsch in Emishalden. Ein rundum gelungener Nachmittag mit vielen interessanten Informationen, auch im Hinblick auf den Adler in Reinstetten.