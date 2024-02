Berufsorientierung aus erster Hand

Am Montag, 29. Januar, konnten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 sich über Studiengänge und Berufsausbildungen informieren. Georg Sievers von der Agentur für Arbeit gab zunächst einen Überblick über das weite Beratungsangebot. So erfuhren sie, welche Webseiten für ihren Informationsbedarf relevant sein könnten.

Des Weiteren waren zwei Ausbildungsbotschafter der IHK da, um über ihre Ausbildungsberufe zu informieren: Selina Ulrich als Industriekauffrau und Markus Bleyer als Maurer. Auch etliche ehemalige Schülerinnen und Schüler waren gekommen und standen den Kursstufenschülern Rede und Antwort. Sie berichteten von ihren Berufs-und Studienerfahrungen in den Bereichen Management, Unternehmensberatung, Sozialpädagogik, Kitaleitung, Sozialarbeit, Fahrzeugtechnik, Europa-Lehramt, Maschinenbau, Berufsschullehramt, Fachinformatik, Systemadministration, Public Management sowie über das Auslandsstudium oder ein FSJ.

In kleinen Gesprächskreisen entwickelte sich rasch eine ungezwungene Atmosphäre. Für Anna Birkhofer, Leon Bentele, Thomas Wahl, Timo Müller, Thomas Thanner, Johannes Wildanger und Frank und Sandra Steinhauser war es ein schönes Erlebnis, an ihre alte Schule zurückzukommen und den zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten Tipps für deren Karriereplanung zu geben. Die Informationsveranstaltung wurde von den Schülern als wertvolle Ergänzung zum Studieninformationstag an der Uni Konstanz empfunden. Spontane Rückmeldungen der Oberstufenschüler waren: „Besonders die persönlichen Gespräche mit den Studenten und Profis waren interessant. Man konnte fragen, was auf einen zukommt nach dem Abi.“

Berufsorientierung ist am Studienkolleg ein wichtiges Thema. So ging Ansgar Dressel, Lehrer am Blönrieder Gymnasium, in einem Vortrag vor dem Berufsorientierungstag auf etliche Fragen zum Thema „St. Johann - was dann?“ ein und erklärte, wie man ein Studium finanzieren kann oder wie man ein Zimmer in einer Studentenstadt bekommen kann.

Thomas Unglert, Stellvertretender Schulleiter am Studienkolleg, bedankte sich bei allen Coaches für ihr Engagement an der Schule. Das Schulleitungsteam, Marc Grünbaum und Thomas Unglert, freut sich, seit vielen Jahren den Berufsorientierungstag mit Ehemaligen der Schule gestalten zu können, was der Veranstaltung ein besonderes Flair verleiht.