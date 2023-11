Bernhard Nordkamp Zentrum in Namibia

Peggy Gasche-Müller aus Laupheim besuchte kürzlich wieder das Bernhard Nordkamp Centre (BNC) in Namibia und konnte persönlich Spenden von 2600 Euro an die Leiterin MaryBeth Gallagher überreichen. Sie reist seit vielen Jahren dahin und informiert sich immer neu, was mit den Spenden Gutes getan wurde. Die Spenden werden durch Aktionen wie Kuchenverkauf in Laupheim, Getränkeverkauf beim Adventsbasar in Schemmerhofen und persönliche Kontakte übers Jahr gesammelt, um sie bei der anstehenden Reise selbst zu überbringen.

Ebenso teilt Brigitte Lämmle aus Ingerkingen, die das BNC ebenfalls schon mehrmals besuchen konnte, mit, dass die Missionsprokur OMI in Borken im laufenden letzten Jahr 3000 Euro an Spenden für das Kinderzentrum überweisen konnte. Das Spenden über die Missionsprokur ermöglicht es, Spendenbescheinigungen ausgestellt zu bekommen, namibische Bescheinigungen werden in Deutschland nicht anerkannt.

Viele Menschen haben Pater Nordkamp, den Gründer, persönlich gekannt und wissen, wie sehr ihm die Kinder in Namibia am Herzen lagen. Pater Bernhard Nordkamp war Rektor und Seelsorger des ehemaligen Oblatenklosters in Schemmerhofen. 2007 organisierte er für die Seelsorgeeinheit Schemmerhofen eine Reise nach Namibia. Seither unterstützen die damaligen Teilnehmer dieser Reise dieses Projekt.

Das BNC ist inzwischen bestrebt, die Versäumnisse des namibianischen öffentlichen Bildungssystems auszugleichen und motiviert Schüler der Klassen 1‐7, gute Schulabschlüsse zu bekommen.

Es heißt jeden Nachmittag über 170 Kinder willkommen und bietet den Kindern Sicherheit, Ernährung, Bildung, Sportaktivitäten, Spielzeit und viel positive soziale Interaktionen an. Das BNC liegt im Stadtteil Katutura. Dort leben die Einwohner in ärmlichen Verhältnissen und ihr Zuhause besteht meist aus Wellblechhütten. So bietet das BNC einen sicheren Ort. Für die Dienstleistungen und Arbeitsmaterialien fallen den Familien keine Kosten an, es besteht jedoch Anwesenheitspflicht der Kinder. Es werden auch Disziplin, respektvolles Miteinander und Höflichkeit eingefordert. Spendenkonto mit Spendenbescheinigungen: Missionsprokur der Oblaten Missionare in 46325 Borken VR-Bank Westmünsterland, IBAN: DE30428613870003144801 BIC: GENODEM1BOB Verwendungszweck: Bernhard Nordkamp Centre Namibia

Weitere Infos erteilen gerne Peggy Gasche-Müller 0160/2858425 und Brigitte Lämmle 07356/2968