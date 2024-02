Berndt Kennerknecht 40 Jahre aktiver Feuerwehrmann

Bei der vierten Abteilungsversammlung, die von der Oberholzheimer Feuerwehrwehr seit der Zusammenlegung aller Teilwehren der Gesamtgemeinde Achstetten stattgefunden hat, bemerkte Kommandant Markus Jauß, selbst Mitglied der Stuttgarter Berufsfeuerwehr, dass man Rechenschaft abhalten könne über ein Wehrjahr, das relativ ruhig abgelaufen sei. Neunmal musste die Wehr ausrücken zu Brandbekämpfung, Hochwasser und technischen Hilfeleistungen.

Highlight der 42 aktiven Feuerwehrangehörigen war die offizielle Übernahme und Fahrzeugweihe der beiden neuen Fahrzeuge. Aus den von Christian Wern vorgetragenen Aktivitäten stellten sich zudem Fortbildungsmaßnahmen in Punkto Atemschutz und dergleichen heraus. Nicht fehlen durften auch kameradschaftliche Anlässe, aus denen besonders der Besuch bei der Feuerwehrerlebnisswelt in Augsburg herausragte.

Dass die Kameradschaftskasse ein solides Fundament aufweise, wusste Ralf Mäschle zu berichten. Die 18 Mitglieder der Altersabteilung zeigen nach wie vor großes Interesse am aktiven Feuerwehrwesen, so der stellvertretende Kommandant Bernd Kennerknecht. Michael Dürr, ebenfalls stellvertretender Kommandant, berichtete als Gesamtausschussmitglied, dass man eifrig an der Ausstattung mit Digitalfunk arbeite und die jährlichen gemeinsamen Übungen weitere Fortschritte im Zusammenwirken erbringen. Mittlerweile gebe es auch einen Pool für Einsatzkleidung für alle Aktiven der Gesamtwehr.

Nach 20 Jahren perfekter Kassenführung gab Ralf Mäschle die Verantwortung an Arthur Ballach weiter. Alle Teilnehmer die einen Lehrgang besucht bzw. eine Beförderung erhalten haben, erhielten Anerkennungsgeschenke. Erwin Maiser und Harald Reiff wurden aus den aktiven Reihen verabschiedet. Besondere Ehre wurde Berndt Kennerknecht zu Teil. Er darf auf 40 Jahre aktives Wirken zurückblicken und wurde vom Kommandant mit der Ehrennadel ausgezeichnet.