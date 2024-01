„Zwischenbilanz einer Spurensuche“ der Neuen Sachlichkeit

Die Gemeinde Berkheim lädt für Montag, 22. Januar, um 18 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Grete Huchler - Zwischenbilanz einer Spurensuche“ ein, die anlässlich des 30. Todestages der deutschen Grafikerin und Malerin Margarete „Grete“ Huchler stattfindet. Die Vernissage ist in der Rathaus-Galerie Berkheim, Coubronplatz 1.

Grete Huchler, die dem Kreis der Neuen Sachlichkeit zugeordnet wird, absolvierte ihr Studium an den Staatlichen Akademien der Bildenden Künste in Stuttgart und Wien. Im Sommer 1945 entdeckte sie den Kunststil der Neuen Sachlichkeit während ihrer regelmäßigen Besuche im Atelier von Paul Kälberer in Glatt (Sulz am Neckar), was ihr künstlerisches Spektrum nachhaltig erweiterte.

Als freischaffende Künstlerin arbeitete Grete Huchler zunächst in Rot an der Rot und später in Berkheim. Ihre enge Freundschaft mit der Malerin Ruth Dolmetsch führte zu gemeinsamen Projekten, darunter der öffentliche Auftrag für das Glasfenster im Kornhaus Leutkirch. Gemeinsam stellten sie in verschiedenen Städten aus, und Grete Huchler präsentierte ihre Werke bis ins hohe Alter in zahlreichen deutschen Städten.

Die Ausstellung „Zwischenbilanz einer Spurensuche“ in der Rathaus-Galerie Berkheim deutet an, dass Grete Huchler - wie so viele Künstlerinnen ihrer Generation - beinahe in Vergessenheit geraten ist und es nach 30 Jahren einer wahren Spurensuche bedarf, um sich ein Bild vom Schaffen dieses Menschen machen zu können. Die Ausstellung vereint Werke aus öffentlichen Einrichtungen sowie zahlreiche Arbeiten aus Privatbesitz, um einen ersten Einblick in das beeindruckende Schaffen von Grete Huchler zu geben.