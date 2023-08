Unfall fordert Verletzte und hohen Schaden

Ein 53–Jähriger hat am Freitag, 25. August, auf der B312 bei Berkheim einen Unfall mit Verletzten verursacht. Davon berichtet die Polizei.

Gegen 8.55 Uhr war eine 40–Jährige mit ihrem Skoda auf der B312 von Edenbachen in Richtung Berkheim unterwegs. Um nach links in einen Feldweg abzubiegen, bremste sie ab. Der nachfolgende 53–jährige Fahrer eines BMW bemerkte dies wohl zu spät. Der Mann fuhr mit seinem Auto in das Heck des Skoda.

Da der BMW–Fahrer zeitgleich versuchte Auszuweichen, geriet er auf die linke Seite der Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 48–jährigen Sattelzug–Fahrer. Die beiden Fahrer sowie die Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Skoda–Fahrerin sowie den Sattelzug–Lenker in eine Klinik. Die beiden elf Monate und drei Jahre alten Kinder im Skoda blieben unverletzt.

Abschlepper bargen die drei Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 10.000 Euro, am Skoda auf 5000 Euro sowie am Sattelzug auf 60.000 Euro Schaden. Zudem entstand an einer Leitplanke ein Schaden von etwa 2000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B312 komplett gesperrt werden. Dies führte bis zum Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen.