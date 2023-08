Schwerer Unfall bei Berkheim auf B312

Zwischen Edenbachen und Berkheim hat es am Freitagmorgen einen Unfall mit mehreren Beteiligten gegeben. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden, um die Fahrzeuge zu bergen. Drei der Beteiligten wurden leicht verletzt.

Wagen gerät auf Gegenfahrbahn

Eine 40–jährige Frau fuhr gegen 8.55 Uhr auf der B312 zwischen Berkheim und Edenbachen mit ihrem Skoda. Sie hatte ihre zwei kleinen Kinder mit im Auto. Als sie in einen Feldweg einbiegen wollte, bremste sie vorher ab. Der 53–jährige Fahrer eines nachfolgenden BMW bemerkte dies nicht rechtzeitig und rammte den Skoda. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Sattelzug zusammen.

Dieser kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Verkehrspolizei Laupheim war vor Ort und nahm den Unfall auf. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden, um die Fahrzeuge abzuschleppen. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Frau und der Lastwagenfahrer kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf 60.000 Euro, am BMW auf 10.000 Euro und am Skoda auf 5000 Euro.