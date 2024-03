Im Berkheimer Teilort Illerbachen ist am Mittwochmittag eine Scheune in Flammen aufgegangen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm war der Schuppen wohl mit Stroh gefüllt, weshalb er in kürzester Zeit völlig abbrannte. Menschen und Tiere seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Hinweise dazu, wie das Feuer entfacht ist, hat die Polizei noch nicht, die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr Erolzheim war vor Ort und löschte das Feuer.