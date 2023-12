Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Samstag gegen 13.10 Uhr bei Berkheim ein Unfall ereignet. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der B312 von Berkheim kommend in Richtung Eichelberg. In diesem Bereich wollte eine 80-Jährige mit ihrem VW von einer Parkbucht auf die Bundesstraße einfahren. Sie übersah laut Polizeimitteilung dabei den BMW und es kam zur Kollision.

80-Jährige kommt ins Krankenhaus

Die 80-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 40.000 Euro. Gegen die 80-Jährige wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.