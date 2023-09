Neuer Defibrillator für Berkheim

Die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim–Illertal hat Berkheims Bürgern einen neuen Automatisierten Externen Defibrillator (AED) zur Verfügung gestellt. Dies teilt die Bank mit. Aufgrund der Sprengung des Geldautomaten in der VR–Bank–Geschäftsstelle Berkheim (die SZ berichtete) war der Defibrillator dort nicht mehr einsatzfähig. Die VR–Bank kaufte nun in Kooperation mit Manfred Rommel vom DRK–Kreisverband Biberach einen neuen AED. Berkheims Bürgermeister Walther Puza erklärte sich bereit, den Defibrillator bis zur Wiedereröffnung der Filiale in Berkheim am Rathauseingang anzubringen. Damit ist dieser rund um die Uhr zugänglich. „Wir freuen uns sehr, dass die Gemeinde Berkheim uns übergangsweise einen so zentralen Standort überlässt“, sagt Marion Fakler von der VR–Bank Laupheim–Illertal. „Als in der Region verwurzelte Bank ist es uns wichtig, etwas für die Menschen hier zu tun“, betont Fakler. Im Ernstfall rettet ein Defibrillator Leben: Bei einem plötzlichen Herz–Kreislauf–Stillstand wird kein Blut und folglich kein Sauerstoff mehr zu den Organen gepumpt. Bereits nach drei Minuten kann es zu Hirn oder Organschädigungen von kommen. Daher kommt es auf schnelle Hilfe an. Ein Defibrillator kann auch von medizinischen Laien angewendet werden. Das Gerät analysiert, ob ein defibrillierbarer Rhythmus, das heißt Kammerflattern oder -flimmern, gegeben ist und gibt an, ob ein Elektroschock notwendig ist oder nicht. Danach leitet er den oder die Hilfeleistende durch die Wiederbelebung.