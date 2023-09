Keine Verletzten

Linienbus brennt komplett aus – 100.000 Euro Schaden

Berkheim / Lesedauer: 1 min

In Berkheim ist am Dienstag ein Linienbus ausgebrannt. (Foto: Pöppel/AOV )

Am Dienstag ist in Berkheim ein Linienbus ausgebrannt. Fahrgäste hatten das Feuer bemerkt. Was wohl die Ursache war.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 15:41 Von: sz