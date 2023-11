Berkheim

Landessieger: Lieber Feintäschner in Berkheim als Informatikstudent

Berkheim / Lesedauer: 4 min

Bernhard Lewin an seinem Arbeitsplatz in Illerbachen, von Hand schneidet er Leder zu. Im Vordergrund sein Gesellenstück, das ihm den Landessieg beschert hat. (Foto: Karen Annemaier )

Mit seinen Händen stellt Bernhard Lewin Taschen, Geldbeutel und mehr aus Leder her. Doch neben Geschick ist auch Köpfchen gefragt. So konnte er in Stuttgart überzeugen.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 14:00 Von: Karen Annemaier