Brand einer Hütte verursacht mehrere Tausend Euro Schaden

Bei dem Brand einer Holzhütte am Mittwochmittag im Berkheimer Teilort Illerbachen (die SZ berichtete) ist ein Sachschaden von geschätzt mehreren Tausend Euro entstanden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Hütte am Mühlenweg, in der Stroh gelagert war, brannte vollständig nieder. Warum das Feuer, ausbrach, ist nach wie vor unklar. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt. Die Feuerwehren aus Erolzheim und Berkheim, die mit 45 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz waren, löschten den Brand.