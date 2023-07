Bischof Gebhard Fürst kommt zum Willeboldsfest

Am Sonntag, 23. Juli, feiert die Kirchengemeinde Berkheim wieder das Willeboldsfest zu Ehren ihres Ortspatrons. In diesem Jahr mit einem Ehrengast: Der Bischof Gebhard Fürst aus Rottenburg wird die Festpredigt halten.

Das St. Willeboldsfest soll laut Kirchengemeinde daran erinnern, dass wir Menschen auf den Pilgerwegen des Lebens unterwegs sind, ähnlich wie der Heilige Willebold im 13. Jahrhundert ein Pilger war, der das Heilige Land besuchte und auf seiner Rückkehr in Berkheim entschlief.

Der Festtag wird eingeleitet mit der Tagwache um 5.30 Uhr durch die Musikkapelle Berkheim. Höhepunkt des Festtages ist um 9.00 Uhr die feierliche Willeboldsprozession mit dem Sarkophag des Heiligen von der Kirche über die Hauptstraße zum Festplatz beim Kindergarten mit anschließendem Pontifikal–Festgottesdienst, welcher vom Kirchenchor Berkheim sowie von den Kirchenchören aus Haslach und Ellwangen unter der Leitung von Susanne Nestel und Julian Enßle und von der Musikkapelle Berkheim unter Dirigent Stefan Jägg musikalisch mitgestaltet wird.

Nach der Festmesse wird der Schrein des Heiligen Willebold in einer eucharistischen Prozession wieder in die Kirche gebracht, wo die Feierlichkeiten mit dem Sakramentalen Segen und dem „Te deum — Großer Gott, wir loben Dich“ abgeschlossen werden. Der Festtag endet um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche mit einer Sankt–Willebolds–Andacht mit Pfarrer Paul Notz. Dort tritt der Singkreis Unterschwarzach auf.