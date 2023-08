Der CDU Gemeindeverband Berkheim hat vor Kurzem zu seiner energiepolitischen Veranstaltung zum Thema „Verkehr, Wärme, Landwirtschaft, Industrie — Wie wichtig eine Zusammenarbeit verschiedener Bereiche ist, um Klimaneutralität zu erreichen“ nach Berkheim eingeladen. Raimund Haser, Sprecher für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft der CDU–Landtagsfraktion Baden–Württemberg, und Manfred Saitner, der für die Nahwärme und das Thema Energie in der Gemeinde Berkheim zuständig ist, referierten vor über 25 interessierten Bürgern.

Dabei stellte Saitner das geplante Energiekonzept der Kommune vor, die sie gemeinsam mit verschiedenen regionalen Unternehmen erarbeitet. Durch einen Elektrolyseur, der mit regionalen erneuerbaren Energien betrieben werden soll, werde demnach Wasserstoff erzeugt, der an einer Wasserstofftankstelle vermarktet werden soll. Die Abwärme, die bei der Wasserstoffproduktion entsteht, dient neben den bereits vorhandenen Blockheizkraftwerken dem kommunalen Wärmenetz als zusätzliche Wärmequelle.

„Berkheim zeigt was möglich ist, wenn man regionale Ressourcen intelligent nutzt und miteinander verknüpft. Die derzeitigen Pläne von Bürgermeister Walther Puza und Herrn Saitner versprechen ein Vorbild für viele weitere kommunale Bemühungen zu werden, die zeigen, wie Klimaschutz und regenerative Energieerzeugung vor Ort entstehen und gelebt werden kann. Wir brauchen kein Berlin und kein Stuttgart, das uns zeigt, wie es geht. Aber Berlin und Stuttgart muss jetzt zeigen, dass sie solche Initiativen unterstützen“, so Haser.

Im Anschluss gab es für die Anwesenden einen kurzen Rundgang durch die Nahwärme Versorgungsanlage Berkheim durch Linus Schick und Manfred Saitner. Danach entstand eine rege Diskussion der Bürgerinnen und Bürgern mit dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser über das Thema „Klimaschutz und Klimaneutralität“

„Der Abend hat gezeigt, nur durch Technologieoffenheit und die Zusammenarbeit in verschieden Bereichen kann Klimaschutz und Klimaneutralität erreicht werden, nicht durch Verbote oder dadurch, dass man sich auf die Straße klebt — So wird man die Menschen bei diesem Thema nicht mitnehmen können“, resümiert Schreiner am Ende der Veranstaltung.