Am Ende wissen wie es geht

Siglinde von Bank und Christa Willburger-Roch, beide erfahrene Palliativpflegekräfte, vermitteln in einem etwa vierstündigen Kurs in Theorie und praktischen Anleitungen Wissenswertes rund um das Thema Sterben.

„Wir wollen den Teilnehmern vermitteln, was wichtig und achtenswert in der letzten Lebensphase ist und wir wollen Menschen Mut machen, sich zuzutrauen, nahestehende Menschen im vertrauten Umfeld zu Hause zu begleiten“, sagen die beiden Referentinnen in einer Pressemitteilung.

Die Ehrenamtlichen der ambulanten Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal begleiten seit über 30 Jahren Menschen ungeachtet ihres Alters, ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer Herkunft dort, wo die Menschen leben, auf ihrem letzten Lebensweg. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe werden an dem Kurs auch anwesend sein um Fragen in Bezug auf die Begleitung oder das Ehrenamt zu beantworten.

Die Kurse finden statt an folgenden Terminen:

Mittwoch, 10. April, im Pfarrstadl Berkheim, und am Mittwoch, 8. Mai, im Gemeindehaus Ochsenhausen. Start ist jeweils 14 Uhr, Ende gegen 18.30 Uhr.

Die Kursgebühr von 25 Euro sind vor Ort zu begleichen. Ein Pausensnack und eine „Letzte Hilfe Broschüre“ sind darin enthalten.

Anmeldung zu den Kursen per Mail unter [email protected]

Bei Fragen zum Kurs per Mail unter [email protected]

Fragen zur Hospizgruppe per Mail unter [email protected]