Bei regnerischem Wetter, jedoch trocken, fand die Bergmesse der Feuerwehr Dettingen im Stall der Sorgalpe 1 bei Wertach statt. Die Bergmesse wird bereits zum 17. Mal von der Feuerwehr Dettingen organisiert und von der Musikkapelle musikalisch umrahmt.

Bereits frühmorgens fuhr die Jugendfeuerwehr mit ihren Betreuern nach Wertach, wo es galt die Räumlichkeiten in der Alpe für die Besucher herzurichten. Es nahmen circa 100 Gottesdienstbesucher, den Weg ins Allgäu auf sich.

Zu Beginn der Messe spielte die Abordnung der Musikkapelle das Gebet. Danach folgte eine kurze Begrüßung durch Kommandant Leo Steinhauser. Bürgermeister Alois Ruf sowie der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Hermann Sproll waren der Einladung gefolgt und wurden herzlich begrüßt.

Die Messe wurde von Pfarrer Benedykt Roj zelebriert. In seiner Predigt ging er auf die Verbindung der Berge zum Glauben ein. Die Fürbitten wurden von der Feuerwehr vorgetragen ‐ in ihnen wurde für alle Rettungsorganisationen und die gesunde Heimkehr von den Einsätzen gebetet. Die anschließende Kollekte war für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach bestimmt.

Nach der Meditation mit dem Titel „Gebet vor dem Einsatz“ bedankte sich der Kommandant bei Pfarrer Roj und überreichte ihm als Dank einen Korb mit Spezialitäten und Freikarten fürs Herbstkabarett der Feuerwehr Dettingen am Freitag, 27. Oktober mit der Saubachkomede in der Festhalle Dettingen.

Herzlich bedankte er sich auch beim Musikverein für die schöne musikalische Umrahmung der Bergmesse und lud zum Frühschoppen und Mittagessen ein. Der Hüttenwirt Hans und seine Familie bewirteten diesen Ausklang der Bergmesse. Von der Musikkapelle wurden dann noch ein paar Stücke zur Unterhaltung gespielt. Die Bergmesse wird jährlich am zweiten Oktober-Wochenende gefeiert.