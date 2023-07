Bergmesse auf dem Bödele

80 Mitglieder der Kirchengemeinde St. Peter und Paul Neufra und des Musikvereins Neufra haben am Samstag, 15. Juli, gemeinsam mit Pfarrer Stegmann auf dem Bödele eine Bergmesse gefeiert. Das Bödele liegt nahe Dornbirn in 1.139 Metern Höhe. Pfarrer Stegmann begrüßte die Gottesdienstbesucher neben der Kapelle heilige Maria. In seiner Predigt lud Pfarrer Stegmann dazu ein, die Ruhe der Berge auf sich wirken zu lassen. Bei schönstem Wetter bot sich den Besuchern eine traumhafte Bergkulisse. Die Lesung und Fürbitten übernahmen Mitglieder des Musikvereins sowie auch die musikalische Gestaltung unter anderem mit „Jesus berühre mich“, „Eventide Fall“, „Halleluja“ und „Großer Gott, wir loben dich“. Nach dem passenden Abschlussstück „Mountain Wind“ wurde im weiteren Tagesprogramm für Jeden etwas angeboten. Eine etwa 3–stündige Wanderung führte vorbei an der Lustenauer Hütte zur Alpe Hochälple mit herrlichen Blick auf das Bergpanorama und den Bodensee. Alternativ konnten die Teilnehmer in einem Bergrestaurant oder bei einer kleinen Wanderung zu nahegelegenen Hütten den Tag verbringen. Gegen 17 Uhr traten die Teilnehmer zufrieden und dankbar für diesen schönen Tag die Heimreise an.

