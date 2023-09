Berglauf 2023 im Teutschbuch Zwiefalten

Der Berglauf 2023 im Zwiefalter Teutschbuch bewegte auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe von Läuferinnen und Läufern. In der Zeit vom 3. August bis zum 7. September wurden 1831 Kilometer am Berg zurückgelegt — ein stolzes Ergebnis. Die fünf Disziplinen von zwei, sechs sowie zehn Kilometern und das Nordic Walking, sowie die Wertung in der Vielzahl der Läufe ergaben ein beeindruckendes Ergebnis.

Beim Zwei–Kilometer–Lauf erreichte Luisa Schmid (neun Jahre) die Bestzeit mit zwölf Minuten. Die Bestzeit beim Sechs–Kilometer–Lauf gelang in der gleichen Laufzeit (29,02 Minuten) Josef Kresser (62 Jahre) und Julian Reuchlin (16 Jahre).

Beim Zehn–Kilometer–Lauf erreichte Jonas Haiß (32 Jahre) die Bestzeit mit 34:54 Minuten. Das beste Ergebnis unter den Frauen gelang Heike Fuchsloch mit 45:34 Minuten.

Das beste Endergebnis Gesamtkilometer Nordic Walking erreichte mit 242,10 Kilometern (33 Läufe) Günter Butscher (74 Jahre).

Spitzenmäßiges Ergebnis von bekannten Läufern. Mit 55 Läufen gelang Hans Petermann (75 Jahre) auf der Zehn–Kilometer–Strecke das beste Gesamtergebnis mit 502 Kilometern. Bei den Frauen bewältigte Doris Burgmaier in 34 Läufen 302,50 Kilometer.

Diese beiden Langstreckler haben überragende Strecken zurückgelegt und ein großes Kompliment verdient. Aber ein Glückwunsch gilt auch allen anderen Teilnehmern, die sich aufgerafft und ihrem Körper etwas gesundes angetan haben. Die Laufstrecke hat sich auch in diesem Jahr bewährt.