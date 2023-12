Benefizkonzert in der St. Josef Kirche in Birkendorf

Der Musikverein Biberach-Bergerhausen lädt am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr zum Benefizkonzert in die St. Josefs Kirche nach Birkendorf ein. Die Spendeneinnahmen an diesem Abend kommen der Tafel Biberach zugute.

Eröffnet wird der Konzertabend mit zwei Adagios der Meditation von Franz Watz und der ergreifenden Melodie von „Panis Angelicus“ aus der Feder von César Franck in einer Blasorchesterfassung von Alfred Bösendorfer. Ein weiteres Werk Bösendorfers erklingt mit dem Stück „Crith Mhonadh“, das eine sechsteilige musikalische Bilderreise an die schottische Küste darstellt. Mit schlichter Schönheit gekennzeichnet ist das Werk „Berenice“ von Georg Friedrich Händel, das die Bergerhauser Musiker im Anschluss präsentieren. Mit dem ausdrucksvollen Werk „Venite Adoremus“ von Heinz Briegel erklingt nachfolgend das gefühlvolle Weihnachtslied „Herbei oh ihr Gläubigen“. Fantasievoll geht es weiter mit der kreativen „Sweet Bells Fantasy“ von Martin Scharnagl, der das deutsche Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“ zugrunde liegt. Ein musikalisches Highlight des Konzertabends erfolgt mit den Stücken „Von guten Mächten“, „Wo Menschen sich vergessen“ und „Möge die Straße uns zusammenführen“, bei diesen Madeleine Kaspar ihr Können als Gesangssolistin unter Beweis stellen wird. Abschluss findet der Konzertabend traditionsgemäß mit der „Biberacher Pastorale“.

Im Anschluss an den Konzertabend lädt der Förderverein des Musikverein Bergerhausen im benachbarten Gemeindesaal zum gemütlichen Ausklang mit Umtrunk ein.