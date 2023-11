Benefizkonzert in der Kirche St. Michael in Oberessendorf

Ein besonderes musikalisches Erlebnis wurde am 21. Oktober in der Kirche St. Michael in Oberessendorf geboten. Bereits zum zweiten Mal hatten die Musikerinnen und Musiker des APART-Quartetts ‐ bekannt durch ihre Tätigkeit bei der Bruno-Frey-Musikschule ‐ angeboten ein Benefizkonzert mit klassischer Musik zugunsten der neuen Orgel zu geben. Aus gesundheitlichen Gründen trat die Gruppe dieses Mal als APART-Trio mit zwei Querflöten und Viola auf. In dem rund einstündigen Konzert konnten die Zuhörer in die Welt der klassischen Musik aus dem 18. und 19. Jahrhundert eintauchen. Unter anderem waren Werke wie „Reich mir die Hand“ von Ludwig van Beethoven oder „Divertimento“ von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. Für die mit viel Leichtigkeit und Professionalität gespielten Stücke mit ihren eingängigen Melodien gab es reichlich Applaus.

Josef Kessler, Vorsitzender des Orgel-Fördervereins, bedankte sich herzlich bei den Musikern für die wundervolle Darbietung und lud im Anschluss an das Konzert zum Stehempfang in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat, Frauenbund und Kirchenchor wurde hier ein reichhaltiges Häppchenbuffet zusammengetragen. Am Ende dieser gelungenen Veranstaltung waren die Spendenkörbe mit rund 900 Euro gefüllt. Seit sechs Jahren sammelt der Orgel-Förderverein Spenden für die Anschaffung einer neuen Orgel für die Kirche St. Michael und hat zum jetzigen Stand rund 116.000 Euro zusammengetragen. Anfang des kommenden Jahres soll der Bau der neuen Orgel beginnen und am 29. September 2024 soll die neue Orgel schließlich eingeweiht werden.