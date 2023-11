Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm in Wain

Am 14. November hat der Musikverein Wain ein besonderes Konzert veranstaltet: Das Heeresmusikkorps Ulm spielte in der Gemeindehalle ein Benefizkonzert zugunsten des Benild Hospiz Illertissen und des Fördervereins der Grundschule Wain.

Christian Bucher, der Vorsitzende des MV Wain, freute sich bei seiner Begrüßungsansprache in mehrfacher Hinsicht: Endlich konnte dieses lang geplante Jubiläumskonzert abgehalten werden, das eigentlich im Jahr 2021 zu den Feierlichkeiten des 100-jährigen Vereinsbestehens hätte stattfinden sollen, des Weiteren freute er sich anzukündigen, dass der Erlös des Abends an die zwei wichtigen Wohltätigkeitsorganisationen der Region gespendet würde. Nicht zuletzt äußerte er große Vorfreude auf den musikalischen Hochgenuss des folgenden Konzertes. Der Wainer Bürgermeister, Stephan Mantz, der die Schirmherrschaft über das Konzert übernommen hatte, begrüßte die Musizierenden als „Highlight im Jahreskalender in Wain“.

Scheinbar mühelos gelang es dem Ulmer Heereskorps, diesen hohen Ansprüchen zu entsprechen. Unter dem Dirigat von Hauptmann Dominik Koch, gelang es dem beeindruckenden Orchester, einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Konzertabend zu gestalten. Sie eröffneten imposant mit dem „Taxis-Marsch“, ein Armeemarsch von Christian Anton Kolb. Dabei waren Fanfaren zu vernehmen, begleitet vom soliden Takt des tiefen Basses, aber auch swingend fröhliche Passagen. Ein Höhepunkt gelang mit „Symphonic Dances“ von Yosuke Fukuda, ein Stück bestehend aus drei Teilen: 1. Renaissance Dances, 2. Tango und 3. Hoedown, das an den amerikanischen Rodeo-Ritt erinnerte. Die Imitation der Renaissanceinstrumente, aber auch die Weiten und Rhythmen Argentiniens zu vermitteln, gelang in besonderem Maße.

Auf charmante Art und Weise informierte immer wieder ein „Moderationsduett“ des Heereskorps über die Kompositionen: Oberfeldwebel Anja Leonbacher und Stabsfeldwebel Jochen Müller. Mit „A Miners‘ View on Stevie Wonder“, ein Arrangement von Jörg Murschinski, erlebten die zahlreichen Konzertbesucher ein imposantes Finale, bei dem noch einmal alle Register des Orchesters zum Einsatz kamen und das Publikum zum Mitwippen animiert wurde. Mit der Zugabe „Semper fidelis“ sowie der Nationalhymne verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker von den begeisterten Besuchern des Benefizkonzertes.