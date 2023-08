FC Bellamont startet mit Auswärtsspiel

Der FC Bellamont geht die Saison 2023/24 in der Frauenfußball–Landesliga II mit dem Ziel obere Tabellenhälfte an. Zum Auftakt gastiert der FCB beim Verbandsliga–Absteiger SV Granheim (Anstoß: Sonntag, 11 Uhr).

Kiekopf sieht Kader gut aufgestellt

„Die Vorbereitung ist ordentlich gelaufen. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut trotz der Urlaubszeit“, sagt Andreas Kiekopf, der im Sommer als Chefcoach auf Daniel Brücher gefolgt ist. „In den Testspielen gab es Höhen und Tiefen, aber die Ergebnisse spielen letztlich keine Rolle. Das Aus in Runde eins des WFV–Pokals war nicht schön, ist aber auch kein Weltuntergang. Die Konzentration liegt voll auf der Liga.“ Die Mannschaft sei gut drauf und heiß auf den Ligastart.

Die neu hinzu gekommenen Jugendspielerinnen haben sich laut Kiekopf gut integriert. „Sie bringen alle viel Potenzial mit. Die eine oder andere ist auf dem Sprung in die erste Mannschaft“, so der 38–Jährige. „Sie brauchen aber noch Zeit, um sich an den Frauenbereich zu gewöhnen, da geht es ja schon körperlicher zu.“ Den Kader sieht er gut aufgestellt, trotz der Abgänge.

Blick ist auch nach unten gerichtet

Für Kiekopf, der zuletzt den Regionenligisten TSV Warthausen coachte, ist die Landesliga als Trainer Neuland. „Ich freue mich total auf die neue Herausforderung und die neuen Gegner“, so der C–Lizenz–Inhaber. „Ich fühle mich pudelwohl in Bellamont. Es war der absolut richtige Schritt, zum FCB zu wechseln.“

Am Saisonende will der FC Bellamont, der Achte der vergangenen Spielzeit, in der oberen Tabellenhälfte stehen. „Dafür hat die Mannschaft auch absolut das Zeug. Der Blick ist aber schon auch nach unten gerichtet“, erläutert Kiekopf. „Wir wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt klarmachen und dann sehen wir weiter.“ Vier Direkabsteiger gibt es in der Saison 23/24.

Schwere Aufgabe zum Saisonstart

Die Partie am Sonntag wird nach Ansicht des FCB–Cheftrainers eine sehr schwere Aufgabe. „Granheim ist Verbandsliga–Absteiger, das ist schon ein Brett“, so Kiekopf, der den kommenden Gegner im WFV–Pokalspiel in Reinstetten beobachten ließ. „Granheim hat eine starke Spielertrainerin mit Victoria Brinsa. Es ist eine robuste und spielstarke Mannschaft.“ Da müsse von Beginn an dagegengehalten werden. „Wir fahren nicht dahin zum Gratulieren. Wir werden die Partie mutig angehen und uns sicher nicht verstecken“, sagt der FCB–Coach. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen.“ Sicher ausfallen werde für die Partie Tabea Gropper, die sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining befinde.

FC Bellamont: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Alisha Hartmann, Else Bolsinger, Franca Albinger, Kim Dangel, Sophia Reisch (alle eigene Jugend), Ashley Wiest (SV Reinstetten, Jugend), Annika von Au (reaktiviert).

Abgänge: Vanessa Ehrhart, Anna–Maria Mader, Elena Ries, Ronja Silvers, Anna Birk (alle Karriereende).

Trainer: Andreas Kiekopf (neu für Daniel Brücher und Peter Steinhauser).

Vorjahresplatzierung: 8.

Saisonziel: Obere Tabellenhälfte.

Meisterschaftsfavorit: TSV Sondelfingen.