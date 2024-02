Brücher folgt auf Schmidt beim FC Bellamont

Der FC Bellamont geht die Restrunde in der Fußball-Kreisliga A I Riß mit Daniel Brücher als neuem Chefcoach an. Der bisherige Co-Trainer ist in der Winterpause beim Tabellenvorletzten auf Viktor Schmidt gefolgt. Dies gab der Club erst jetzt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bekannt.

Darum geht es nicht weiter mit Schmidt

„Wir haben kurz vor Weihnachten zusammengesessen, die aktuelle Lage erörtert und auch über die kommende Saison geredet. Dabei sind wir gemeinsam zum Ergebnis gekommen, dass es zur kommenden Saison einen neuen Trainer geben sollte, um neue Impulse zu setzen“, sagt FCB-Abteilungsleiter Denis Härle. „In dem Gespräch hat Viktor Schmidt auch gesagt, dass er aus privaten Gründen nicht zusagen kann, ob er in der Rückrunde überhaupt zur Verfügung stehen kann. Mitte Januar kam er dann auf uns zu und hat schweren Herzens seinen sofortigen Rückzug bekanntgegeben.“ Die Aussagen von Härle bestätigt Viktor Schmidt auf SZ-Nachfrage.

„Es ist sehr schade, dass Viktor jetzt vorzeitig aufhört. Seine Gründe sind aber absolut nachvollziehbar. Er hat in den vergangenen vier Jahren eine sehr gute Arbeit gemacht“, so Härle. „Wir werden weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm pflegen.“ Es sei eine sehr gute Zeit beim FC Bellamont gewesen, die er gerne in Erinnerung behalten werde, sagt derweil Viktor Schmidt. „Ich wünsche dem Club alles Gute und bin auch überzeugt davon, dass der FCB den Klassenerhalt schafft.“

Das sind die Gründe für die aktuelle Lage

Warum der FCB (12 Spiele/14:37 Tore/8 Punkte), der in der Vorsaison erst am letzten Spieltag die Aufstiegsrelegation verpasst hatte, so weit hinten in der Tabelle steht, mit nur vier Zählern Vorsprung auf Schlusslicht SV Ellwangen (13 Spiele/14:42 Tore/4 Punkte)?

„Vielleicht ist die Mannschaft die Saison etwas zu locker angegangen nach der sehr gut gelaufenen vergangenen Spielzeit. Dann kamen auch noch Verletzungen hinzu, sodass wir quasi nie zweimal hintereinander in der selben Besetzung aufgelaufen sind“, erläutert Härle. „Am Trainer hat es nicht gelegen.“

Brücher ist optimistisch

Nun soll es Daniel Brücher beim FCB als Chefcoach richten. Dem früheren FCB-Kapitän, der auch schon Bellamonts Frauen trainiert hat, ist der Club laut Härle sehr dankbar, dass er bis zum Saisonende einspringt. Das klare Ziel sei, den Klassenerhalt schnellstmöglich fix zu machen. „Für die kommende Spielzeit sind wir auch schon auf der Suche nach einem neuen Coach“, so der 35-jährige FCB-Abteilungsleiter.

Ende Januar ist Bellamont in die Vorbereitung gestartet. „Die, die im Training waren, haben bislang sehr gut mitgezogen. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Klasse halten werden“, sagt Brücher. „Die Mannschaft hat einfach das Potenzial dafür, auch wenn sie personell nicht so aufgestellt ist wie letzte Saison.“ Verletzungsbedingt würden die Offensivspieler Patrick Mohr und Lorenz Bader noch einige Zeit ausfallen. Stürmer Raphael Zwerger befinde sich nach seinem Kreuzbandriss gerade im Aufbautraining. „Ich hoffe, dass er beim ersten Pflichtspiel 2024 wieder im Kader stehen wird“, so der 34-jährige Interimscoach.

Trainingslager steht an

Teil der Vorbereitung ist ab Donnerstag auch ein viertägiges Trainingslager in der Nähe von Brescia (Lombardei). „Da soll die Mannschaft noch enger zusammenfinden. Zudem werden wir auch an taktischen Feinheiten arbeiten“, so Brücher.