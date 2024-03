Andreas Kaiser übernimmt ab Sommer beim FC Bellamont

Der FC Bellamont hat Andreas Kaiser als neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Der 32-Jährige, der lange Jahre für den SV Ochsenhausen in der Landes- und Bezirksliga gespielt hat, wird im Sommer beim derzeitigen Vorletzten der Fußball-Kreisliga A I Riß die Nachfolge von Interimscoach Daniel Brücher antreten, der den FCB in der Winterpause übernommen hatte, nachdem Viktor Schmidt aus privaten Gründen aufgehört hatte.

Vom Profil her perfekte Lösung

„Andreas Kaiser und ich hatten uns schon in der Vergangenheit immer wieder über unsere aktuelle Situation ausgetauscht. Ich kannte ihn schon als Spieler und war überzeugt, dass er vom Profil her die perfekte Lösung für den FCB in der nächsten Saison darstellen wird“, sagt FCB-Abteilungsleiter Denis Härle. „Dies hat sich dann bei den Gesprächen, die wir Anfang des Jahres geführt hatten, bestätigt, so dass ich nach der letztlichen Zusage von Andreas optimistisch auf die Saison 24/25 blicke.“

Kaiser sei auf dem Platz schon immer ein Führungsspieler gewesen. Mit diesen Qualitäten solle er als Trainer die Mannschaft voranbringen und vor allem die jungen Spieler weiterentwickeln.

Der FCB und Kaiser haben sich laut Härle zunächst auf ein ligaunabhängiges Engagement für die kommende Saison geeinigt. Beide Seiten würden aber eine längerfristige Zusammenarbeit anstreben.

Der richtige Zeitpunkt

„Ich hatte in den vergangenen Jahren schön öfters Anfragen, als Co-Spielertrainer oder Spielertrainer bei einem Verein einzusteigen. Da war mir das Spielerdasein in Ochsenhausen aber wichtiger“, sagt Andreas Kaiser, der seit Sommer 2023 als Spieler pausiert und bislang noch nicht als Coach gearbeitet hat.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Der FC Bellamont ist ein gut geführter Verein und die Fußballbegeisterung in Bellamont ist groß. Ich bin dem FCB auch dankbar, dort ins Trainergeschäft einsteigen zu können. Das ist auch ein Vertrauensvorschuss.“

Kaiser sieht viel Potenzial

Die Mannschaft des FCB habe viel Potenzial und es gebe auch viele junge Spieler, die ins Team integriert werden sollen. „Dabei möchte ich mein Wissen einbringen, das ich unter vielen Trainern gesammelt habe. Das Ziel ist es, das Bestmögliche mit dem FCB kommende Saison rauszuholen und die jungen Spieler weiterzuentwickeln“, so der 32-Jährige, der nach eigenen Angaben in Bellamont nur als Coach tätig sein wird.

Im vergangenen Jahr habe er den Trainerbasiskurs des DFB absolviert, jetzt wolle er auch den Trainer-B-Schein machen. „Dem FC Bellamont drücke ich nun die Daumen im Kampf um den Klassenerhalt“, so Kaiser. „Sollte der nicht gelingen, werden wir in der Kreisliga B neu angreifen.“

Trio beendet Karriere

Die Personalplanung für die kommende Spielzeit ist nach Angaben von Härle beendet. „Uwe Martin, Florian Uetz und Marcel Kuhl werden zum Saisonende ihre Karriere beenden“, sagt der 35-Jährige.

„Demgegenüber stehen mehrere A-Jugendspieler, die in den Aktivenbereich aufrücken werden. Der Rest des Kaders bleibt so wie in der laufenden Saison.“