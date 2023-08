Prominenten Besuch hatte das Gasthaus „Heimatküche“ in Bechingen vergangene Woche. Walter Röhrl, zweifacher Rallye–Weltmeister und vierfacher Rally–Sieger von Monte Carlo, kehrte dort im Rahmen einer Werbeaktion von Porsche zum Mittagessen ein. Das war eine Gelegenheit für die Brüder Alexander und Uwe Ott, die Rennfahrerlegende persönlich kennenzulernen.

Einkehr in der „Heimatküche“

Der Grund für Röhrls Besuch war die Vorstellung des neuen Porsche 718 Spyder, den der Sportwagenhersteller der Fachpresse auf und rund um die schwäbische Alb getestet und dabei auch Fotos gemacht hat.

Ein unvergesslicher Moment mit einem Idol, das keinerlei Starallüren hat. Alexander Ott

Im Gasthaus „Heimatküche“ wurde in dieser Woche immer Mittagspause gemacht, wie einem Reservierungsschild zu entnehmen war.

Mit dem neuen Porsche unterwegs

Alexander Ott, einem großer Fan von Walter Röhrl, ist am Mittwoch nicht entgangen, dass Röhrl am Steuer eines neuen Porsche 718 durch die Ortschaft Bechingen kurvte. Deswegen legte er sich mit seinem Bruder Uwe am Donnerstag schon morgens auf die Lauer, ob ihr Idol an diesem Tag ebenfalls an der Probefahrt teilnimmt.

Wie es der Zufall so wollte, steuerte die Rennfahrerlegende mit einem Porsche 718 Spyder die Heimatküche an. Allerdings war der Zugang ohne Reservierung gesperrt.

Autogramm und Erinnerungsfoto

Nach einer Nachfrage von Uwe an das Personal der Heimatküche, ob es möglich wäre, von Walter Röhrl ein Autogramm und ein Erinnerungsfoto zu bekommen, nahm sich der Rally–Weltmeister sofort Zeit, um mit den beiden zu reden und das mitgebrachte Poster von Alexander zu unterschreiben.

Er war sofort per du mit den beiden, gab jedem einen festen Händedruck und nahm sich noch zehn Minuten für ein Gespräch. „Ein unvergesslicher Moment mit einem Idol, das keinerlei Starallüren hat“, berichtet Alexander Ott.