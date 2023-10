Baustetter Jugendfußballer in Augsburg

Am Samstag, 28. Oktober, unternahm die Jugendabteilung des SV Baustetten einen Ausflug ins Stadion nach Augsburg. Nach einer kurzen Busfahrt schauten sich die insgesamt 53 Baustetter Jugendfußballer, Eltern und Jugendtrainer das Spiel der ersten Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg an. In einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel siegte schließlich die Heimelf mit 3:2.

