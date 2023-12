Baustetter Cheerleader landen großen Erfolg in Nürnberg

Die Blazing Suns, Cheerleader des SV Baustetten, konnten kurz vor Weihnachten bei der Nfinity League of Champions Germany 2023 einen großen Erfolg feiern.

In der KIA Metropol Arena in Nürnberg traten die 16 Mädchen gegen starke nationale und internationale Konkurrenz an. Sie gingen in der Kategorie Junior AllGirl Level 3 an den Start und belegten hier bei starker Konkurrenz den unglücklichen vierten Platz.

Doch bewertete die Jury die Leistung des Teams um Trainerin Anna-Lisa Schneiderhan mit einer solch hohen Punktzahl, dass das Team unter allen 69 Teilnehmern den neunten Platz erreichen konnte. Für die beiden punktbesten Teams geht es nun zu den World Finals nach Orlando, Florida, die Dritt- bis Zehntplatzierten, und damit auch die Blazing Suns des SV Baustetten, sind für die EuroCheer Masters in Magdeburg, Europas größtem Openair-Wettkampf, qualifiziert.

Zuerst war die Stimmung der Mannschaft wegen des vierten Platzes etwas gedrückt, doch als durchsickerte, dass die Punktzahl für einen vierten Platz extrem hoch war und für die Qualifikation reichte, brachen die Mädchen doch in Jubel aus. Abteilungsleiterin Diana Walter zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden.

Insgesamt ein riesen Erfolg für die noch junge Truppe, galt es doch in der Vorbereitung viele krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften. Im Gegensatz zu den meisten Cheerleading-Teams, deren Mitglieder seit ihrer Kindheit diesen Sport betreiben und die bei Ausfällen jederzeit auf Ersatz zurückgreifen können, sind die Baustetter erst seit zwei Jahren eine Mannschaft und haben keinerlei Möglichkeit, einen personellen Ausfall zu kompensieren. Der Druck bei dieser wichtigen Meisterschaft war somit besonders hoch.

Nun wartet die Mannschaft sehnsüchtig auf ihre Uniform, um auf zukünftigen Meisterschaften nicht mehr als Neulinge beäugt zu werden. Hier konnte ein Sponsor für die Oberteile gefunden werden. Die Röcke werden vom SV Baustetten gestellt.