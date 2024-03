Zwei Meistertitel beim VC Baustetten möglich

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Sportlern des VC Baustetten: Am Samstag waren die Herren 1 zu Gast bei der TG Bad Waldsee 2. Souverän starteten sie in den ersten Satz und ließen im Angriff kaum etwas zu. Das brachte sie schnell in Führung, die bis zum Ende konstant ausgebaut werden konnte. Mit 25:15 ging Satz 1 an den VCB. Auch im zweiten Satz spielten sie konzentriert weiter und sicherten sich diesen 25:18. Im dritten Satz schlichen sich ein paar Leichtsinnsfehler ein, weil man sich möglicherweise schon zu sicher war. Beim Spielstand von 22:22 machte Philipp Bischof kurzen Prozess und beendete den Satz mit drei Assen in Folge (25:22).

Die zweite Damenmannschaft bestritt ihr letztes Heimspiel und musste sich zuerst dem VfB Friedrichshafen stellen. Nachdem sie im ersten Satz gut ins Spiel gekommen sind, dann aber am Ende knapp verloren haben (22:25) war in Satz 2 ein bisschen die Luft raus. Sie hatten große Schwierigkeiten zu punkten und verloren daher mit 16:25. Im dritten Satz waren sie dann wieder stärker und lagen sogar sieben Punkte vorn. Am Ende waren es die Gäste, die den Sack mit 23:25 zu machten. Im zweiten Spiel gegen das Tabellenschlusslicht SV Hauerz 2 waren die Baustetterinnen weit überlegen. Mit einem klaren 3:0 (25:9, 25:20, 25:21) müssen sie trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit in die Relegation um den Abstieg.

Am Sonntag hatten die Damen 1 beide Mannschaften der SG MADS Ostalb zu Gast. Im ersten Spiel bekamen sie es gleich mit der zweiten Mannschaft, dem derzeitigen Tabellenführer zu tun. Den ersten Satz haben die Baustetterinnen anfangs total verschlafen und mussten einem Rückstand von sechs Punkten hinterherjagen. Zwar gelang es ihnen, diesen aufzuholen, es reichte am Ende aber nicht mehr, den Satz für sich zu entscheiden (23:25). Ab dem zweiten Satz waren sie deutlich effektiver. Eine enorm gute Feldabwehr machte es den Gästen extrem schwer zu punkten. Recht souverän wiesen sie die SG in ihre Schranken und gewannen alle drei Sätze doch recht deutlich (25:20, 25:20, 25:27). Im zweiten Spiel gegen SG MADS Ostalb 1 waren die Damen 1 gänzlich überlegen. Lediglich im zweiten Satz waren sie wohl geistig nicht ganz auf der Höhe, was den Gästen ganze 21 Punkte ermöglichte. Ansonsten war dies ein klares 3:0 für den VCB (25:15, 25:21, 25:17).

Für die Damen 1 sowie die Herren 1 bedeutet das: Beide Teams können die Saison noch durch den Meistertitel krönen.

Die dritte Damenmannschaft war zu Gast beim SSV Ulm 1846 3 und verkauften sich dort außerordentlich gut. Ein Satz konnten sie sogar für sich entscheiden und spielten, trotz Niederlage, eines der besten Spiele der Saison (19:25, 20:25, 25:22, 23:25).

Die Herren 2 waren am Sonntag zu Gast beim TV Winterlingen. Leider gelang es ihnen diesmal nicht, die Leistung vom Hinspiel abzurufen. Sie mussten sich mit 0:3 geschlagen geben (17:25, 20:25, 23:25).