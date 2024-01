Zufriedenstellender Auftakt beim VCB

Die Damen 1 des Volleyballclub Baustetten waren am Samstag zu Gast beim Tabellenletzten SG Ochsenhausen/Biberach 2. Bislang konnte das junge Team noch kein Spiel für sich entscheiden, daher sollte das ein klares Ding für den Tabellenführer aus Baustetten werden. Die Gäste haben sich mit aller Gewalt gewehrt, doch die Baustetterinnen waren einfach besser. Zwar haben sie keine Glanzleistung an den Tag gelegt, wichtig ist am Ende, auch solche Spiele zu dominieren und gewinnen. Mit 3:0 siegte der VCB (25:19, 25:22, 25:20).

Auch die erste Herrenmannschaft gastierte am Samstag beim direkten Tabellennachbarn TSB Ravensburg, die gegen Ende der Hinrunde eine Siegesserie hinlegten. Dementsprechend spannend war das Spiel. Im ersten Satz lag der VCB lange vorn, konnte am Ende die nötigen Punkte nicht mehr machen und verlor mit 25:27. Im zweiten Satz mussten sie dann lange einem Rückstand hinterherjagen. Dieses Mal drehten die Baustetter den Satz und gewannen mit 25:21. Satz drei verlief ähnlich wie der Zweite, nur dass sie den Rückstand nicht mehr aufholen konnten und mit 18:25 verloren.

Der vierte Satz war ein Krimi. Ravensburg wollte sich drei Punkte sichern, der VCB hatte aber was dagegen und zielte auf den Tie Break ab. Es war eine enge Kiste aber mit 27:25 setzten sich die Herren 1 durch. Im entscheidenden Tie Break hatten dann die Baustetter die Oberhand und gewannen mit 8:15.

Für die dritte Damenmannschaft ging es zu Hause gegen den SSV Ulm 3. Leider hat kurzfristig der TSV Laupheim mangels Spielerinnen nicht antreten können. Die beiden Mannschaften trennte zu diesem Zeitpunkt lediglich ein Punkt, jedoch gelang es den Baustetterinnen nicht, einen Satz für sich zu entscheiden. Trotz einer am Ende kämpferisch guten Leistung verloren sie mit 0:3 (13:25, 17:25, 23:25).

Die zweite Herrenmannschaft musste sich leider erneut gegen den Tabellenführer SSV Ulm 2 geschlagen geben. Auch die Leistung der Herren 2 war gut, die Ulmer waren einfach eine Klasse besser (11:25, 20:25, 21:25).

Den Schluss machten die Damen 2 am Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Göggingen und den TSV Bad Saulgau. Das erste Spiel war wahnsinnig ärgerlich für den VCB. Nachdem sie Satz 1 mit 25:21 gewonnen hatten, waren sie im zweiten Satz mit sieben Punkten im Vorsprung und verspielten diesen am Ende (24:26). Das hat die Gäste so gestärkt, dass auch in Satz drei und vier nichts mehr für den VCB zu holen war (13:25, 16:25). Dafür konnten sie sich im Spiel gegen den TSV Bad Saulgau in vier Sätzen durchsetzen und drei Punkte auf ihr Konto verbuchen (26.24, 25.22, 22:25, 25:23).